Idealan vikend za jesenski roštilj: Pred nama je iznadprosječno toplo vremensko razdoblje

Pred nama je iznadprosječno toplo vremensko razdoblje. Od petka do nedjelje trebalo bi se zadržati suho i stabilno vrijeme. Sunčanih razdoblja neće nedostajati. Vikend pred nama kao stvoren je za boravak u prirodi i obavljanje radova na otvorenom. Jutarnje temperature zraka od 9°C do 12°C, najviše dnevne od 20°C tijekom četvrtka do 25°C tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. UV-indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama očekujemo nastavak toplije strane jesni. Oblaka će sredinom tjedna biti sve više pa postoji mogućnost za koju kišnu kap. Jutarnje temperature zraka od 9°C do 13°C, najviše dnevne od 20°C do 25°C. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. UV-indeks nizak i umjeren. (www.icv.hr, kp)