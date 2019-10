MJESEC HRVATSKE KNJIGE Uskoro i ekranizacija djela Kristiana Novaka

Matica hrvatska Ogranak Orahovica i Srednja škola ”Stjepan Ivšić” i ove godine su se tradicionalno uključili u obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, manifestaciju koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjigu i čitanje kao društvenu vrijednost. U sklopu manifestacije škola i Matica svake godine prirede niz zanimljivih događanja, a ovogodišnje obilježavanje započelo je gostovanjem hrvatskog književnika Kristiana Novaka. Osim što je pisac koji oduševljava svojim romanima, Kristian Novak je i germanist i doktor lingvistike koji od 2012. radi kao docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje predaje morfologiju i tvorbu riječi na Odsjeku za kroatistiku. Njegovi romani ”Črna mati zemla” i ”Ciganin, ali najljepši” ušli su u hrvatsku lektiru, postavljeni na kazališne daske, a kako je najavio na početku susreta u Orahovici, ubrzo će njegova djela biti i ekranizirana.

– Prvo bih nešto rekao o romanu ”Ciganin, ali najljepši”. Sve je počelo zapravo uz činjenicu da živim u Međimurju gdje ima puno romskih naselja i najbliži je ne nekih 3 km od mog. Uvijek mi je bilo zanimljivo pratiti kakav je to čudan suživot, kao da ga nema. Da, komunikacija postoji, ali nikako da se ti nekakvi zidovi sruše jer koliko god je veliko nepovjerenje hrvatskog prema romskom stanovništvu, još je više obrnuto – pričao je Orahovčanima Novak te naglasio kako je 4 godine radio na tom romanu, razgovarao s ljudima koji žive ili su živjeli u romskim naseljima, a cilj mu je bio da u jednom hrvatskom romanu promijenim priču, da u njoj glavnu ulogu ima upravo rom.

– Mene je zanimalo kakvu cijenu on mora platiti da bi se uključio u taj svijet većinskog stanovništva. Posebno je zanimljiv naslov jer sam naslov zapravo čuo slučajno u jednoj srpskoj ”cajki” i zaintrigiralo me to zašto baš kaže Ciganin, ali najljepši, dakle taj ”ali” je bio ključan u kojem se vidi da zapravo svi mi upravo njih odvajamo od tih nekakvih dobrih koncepata i to je mene povuklo jer se jednim malim suprotnim veznikom radi jedna nepravda prema jednom manjinskom naroda – nastavlja Novak te ističe kako je roman u početku krivo odjeknuo posebno u romskim zajednicama jer je odmah nakon objave, protiv njega kao autora dignuta kaznena prijava zbog poticanja na mržnju.

– Važno je da nisu pročitali knjigu, nego samo zbog naslova. Prijava je dignuta, ali nije prihvaćena jer su konačno pročitali knjigu, među prvima pravobraniteljica za zaštitu manjina i zaključeno je, ne da nema mržnje, nego u romanu ima jako puno ljubavi. Naime, kroz roman se provlači ljubav između Roma i jedne srednjovječne Hrvatice. Tri godine nakon što je roman bio vani, saborski zastupnik romske manjine tražio je da se knjiga povuče iz prodaje i predstava makne iz repertoara jer je govorio kako ne smijem koristiti tu riječ ”Ciganin” bez njegovog dopuštenja i tome slično, ali na to nisam morao reagirati jer su se ljudi masovno na njega okomili jer Ciganin nije ružna riječ nego riječ na koju smo mi tijekom povijest nakalamili niz nekakvih negativnih stereotipa. Ali to su jedina dva negativna primjera koje sam dobio iz romske zajednice, sve ostalo je bilo maksimalno pozitivno i svi romski starješine su čak i tom saborskom zastupniku rekle da su pročitali roman i vidjeli da se u njemu piše onako kako oni žive i onako kako treba – kaže Novak te u nastavku priča o svom drugom roman ”Črna mati zemla” u kojem je, kako kaže bio cilj bio ispričati jednu priču koja je vezana uz njegovu obiteljsku povijest.

– Priča je to o jednom dječaku na sjeveru Međimurja kojem se događaju čudne stvari i nisam mislio da će ona otići dalje od kajkavskog područja. A evo, sedam godina poslije ide njen prijevod na engleski i druge jezike i to je dokaz da ako odeš duboko u nekakve arhivske odnose, priča može postati univerzalna – o tom romanu je rekao Novak te na kraju naglasio da će oba spomenuta romana uskoro i u ekranizaciju.

– Oba romana se još vrte u kazalištima, ”Črna mati zemla” u ZKM-u, a ”Ciganin, ali najljepši” u HNK Zagreb i velik isu hitovi što je meni jako drago. Kreće i ekranizacija romana ”Črna mati zemla”, 2021. ćemo početi snimati, a ”Ciganin” će vjerojatno biti serija u šest nastavaka, ali to je još na razini sinopsisa. Obje ekranizacije bit će uključeni eminentni hrvatski glumci koji će imati glavne uloge, ali svakako će biti uključeni i ljudi iz naroda koji žele glumiti. Evo mogu reći da radim i na novim stvarima, pišem scenarij za seriju o dolasku Hrvata na ova područja i bit će jako zanimljivo, a radim i na jednoj novoj priči, no tome kada dođe vrijeme -zaključio je Kristian Novak. (www.icv.hr, vg)