Obišli svijet električnim biciklom i oborili Guinnessov rekord: Matija i Hrvoje zlatnim su slovima ispisali povijest Slavonije i Hrvatske

Trenuci koji su ispisali povijest Orahovice, Vrbice i Slavonije. Nakon 130 dana putovanja po svijetu, slavonski dvojac pustolova Hrvoje Jurić iz vrbice pokraj Đakova i Matija Pospihalj iz Orahovice vratili su se u svoju ravnicu kojoj su donijeli vječnu povijest ispisanu zlatnim slovima. Naime, ovaj je dvojac oborio Guinnessov rekord obilaska svijeta električnim biciklom, Hrvoje Jurić je prvi Hrvat u povijesti koji je napravio ovo pravo malo čudo, a njegov suputnik Orahovčanin Matija Pospihalj sve je to zabilježio kamerom i fotoaparatom.

U lipnju s manifestacije Papuk extreme challenge krenuli su iz Matijinog grada Orahovice na put oko svijeta. Iz Hrvatske su prošli kroz Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Bjelorusiju te došli u Rusiju gdje su prošli 9700 kilometara, skroz do Vladivostoka odakle su ”letjeli” u Australiju. Tamo ih je čekalo 5500 kilometara nakon čega su ”letjeli” do Sjeverne Amerike gdje ih je čekala vožnja biciklom duga 8800 kilometara, od Anchoragea (Aljaska) do istoka Kanade, odnosno do Halifaxa i na kraju nakon leta do Portugala, završna ruta bila je 3000 kilometara po Europi do cilja u Zagrebu.

Put je ukupno bio dug 29 tisuća kilometara, a bilo je tu doista svega, od vremenskih neprilika, kiše, leda, vjetra, sunca, mijenjanja godišnjih doba i satnih zona. Ipak, ovaj naustrašivi dvojac sve je to prošao ne skidajući osmijeh s lica. U središtu Orahovice dočekalo je velik broj ljudi uz mnoštvo pljeska i ovacija, a potom su uslijedile suze, grljenje i sreća.

-Krenuli smo s Papuka i plan je bio preko Papuka se vratiti i to smo i učinili. Otišli smo u žaru ljeta, dočekala nas je prekrasna jesen, jednostavno nevjerojatno. Sada, kada sam sve ovo prošao, cijeli svijet, vidio sve te zemlje, još sam sigurniji da mi ovdje u Orahovici ne znamo kakav potencijal imamo, ne znamo cijeniti ovu ljepotu koju imamo. Dakle, napravio sam 30 tisuća kilometara i vratio se nazad i definitivno ne mogu niti jedno viđeno mjesto usporediti, niti jedno mjesto nije bilo ni slično ljepoti moje Orahovice. Nismo baš imali vremena slagati nekakve poruke ili govore, ali evo daj Bože da jednog dana ljudi shvate što smo napravili, posebno tu mislim na ove najmlađe, na djecu pa da se i oni odluče jednog dana učiniti ovakav pothvat i da kroz to upoznaju prije svega sebe – rekao je vidno emotivni Matija pred svojim Orahovčanima.

Skromni Hrvoje sa svojim prepoznatljivim osmijehom zahvalio se Orahovici na odličnom dočeku.

-Nama je bio cilj napraviti neku bolju Hrvatsku, dakle da ljudi ne čitaju stalno neke loše vijesti, nego da mogu vidjeti i nešto lijepo. Tijekom cijelog putovanje nekako sam pokušao izdvojiti Matiju jer obojica smo napravili isti broj kilometara, a on je uz vožnju kampera, snimao, kuhao ručak, pripremao opremu za svaki novi slijedeći kilometar, jednostavno čovjek je odradio ogroman posao. Nas dvojica još uvijek nismo svjesni što se iza svega ovoga događalo, ali želim ovdje u Orahovici naglasiti da je Matija napravio jednu ogromnu stvar. Ja sam biciklom već prošao puno toga kroz Europu, Afriku i drugdje, a njemu je ovo prvi puta i odmah u vatru, odmah oko svijeta. Hvala svima na pomoći u svim pogledima, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće – rekao je Hrvoje.

Matija je izdvojio kako su na tom putovanju jedan drugom bili sve i to je bio ključ uspjeha.

-U tim trenucima nema vremena za tugu ili paniku, svaki dan je potpuno improviziran i zato smo bili sretni ujutro kad bi se probudili da se vidimo jedan pokraj drugoga, živi i zdravi. Što god da se dogodi ne može ti nitko pomoći, osim jedan drugome i to nas je držalo – priča Matija, a Hrvoje dodaje:

-Svi mi u životu imamo neke teške trenutke, i zato smo mi pokušali cijelu ovu priču pretvoriti u pozitivu iako je bilo svega na cesti, ali jednostavno shvatiš, tu si gdje jesi, tri godine planiraš ovu priču, naporno radiš za nju i da, moraš ju završiti do kraja i eto završili smo. Nas dvojica smo odradili priču koju inače radi timovi od desetaka ljudi, a ovo je sve bilo na dvojici ljudi uz veliku pomoć divnih ljudi kojima se od srca zahvaljujem – zaključio je Hrvoje, a Matija na kraju dodao kako ima 350 sati snimljenog materijala koji su sada pred njima i od kojih će napraviti film.

-Od tih 350 sati treba napraviti nešto smisleno, dakle nema tu puno izbora, čovjek vozi bicikl, ja ga snimam i fotografiram i sada treba napraviti nešto da to onome koji gleda bude zanimljivo. Trebat će mi mjeseci da sve to pregledam, ali ako sve bude išlo prema planu napravit ćemo jednu super priču s dvije hrvatske komercijalne televizije i očekujem da bi materijal trebao biti gotov negdje do svibnja iduće godine i pretpremijera će definitivno biti ovdje u mojoj Orahovici. Do tada ćemo pokušati pustiti pokoji isječak na našim stranicama kako bi dočarali barem dio cijele ova naše priče, zato budite i dalje uz nas – rekao je Matija. (www.icv.hr, vg)