Papuku velik bod protiv lidera iz Ždralova, Stipe Čavić pokazao kako se bori za klub

Odlična je utakmica odigrana na stadionu Papuka u sklopu sedmog kola 3. HNL Sjever. U goste domaćem Papuku stigao je lider prvenstva, momčad Mladosti iz Ždralova. Kako je trener Papuka Stjepan Mađarić i najavio, Papuk je u ovoj utakmici mogao samo dobiti i dobio je umalo i sve, ali konačan ishod, remi 0:0 bio je više nego dobar. Bila je to čvrsta utakmica, puna ritma u kojoj je Papuk igrao taktički iza lopte i vrebao svoju prigodu iz kontre i polukontre koja je mogla uroditi plodom već u prvoj minuti, ali je Rupčić, kada je izbio sam iskosa pred vratara, bio neprecizan. Mladost je dominirala, ali samo posjedom.

U cijelom prvom dijelu nisu stvorili gotovo niti jednu ozbiljnu prigodu, tek dva dalekometna pokušaja koje je odlični Mehmedi obranio. S druge strane Papuk je imao još jednu odličnu prigodu, lijevu stranu probio je Ninčević, sjajno ubacio, skočio je Rupčić, trznuo glavom no lopta je završila tik pored desne vratnice. U drugom dijelu ista priča, Mladost drži loptu, ali svaki se pokušaj odbije već na 16 metara od obrane Papuka kojom je odlično dirigirao Jurica Šantić.

Papuk i u drugom dijelu prijeti iz kontre, u jednoj se čak činilo da je pogodak neizbježan jer je Rukavina iskoristio pogrešku gostujuće obrane i kada je krenuo sam pred vratara lopta mu bježi i vratar ju hvata. U 72. minuti Mladost iz Ždralova ostaje s igračem manje kada je neoprezni Marin Nikolić opravdano zaradio drugi žuti karton. Papuk niti tada nije bježao od svoje taktike, ali je puno lakše dolazio do prilika iz kontre, probali su Rukavina, Rupčić i na kraju Vidaković, no pogotka nije bilo. Gosti su još zaprijetili odličnim pokušajem iz slobodnog udarca no Mehmedi je bio siguran. Tako je ostalo bez pogodaka 0:0 i veliki bod za Papuk.

-Svi oni koji su danas došli na naš stadion mogli su vidjeti kako izgleda prvoplasirani, ali i kako izgleda momčad koja želi i daje svoj maksimum, ostavlja na srce terenu. Nosimo ih van, grčevi ih hvataju, ozljede, ali ne odustaju. To me je najviše veselilo. Ja moram promijeniti u glavama svojih igrača da je trećeligaški nogomet puno jači, čvršći, brži i zahtjevniji od četveroligaškog i moramo jako puno raditi. Ipak, ova utakmica je pokazala da ovi dečki mogu puno, zaslužili smo itekako taj bod, možda čak i sva tri i jako sam ponosan na dečke i njihovu požrtvovnost – rekao je trener Papuka Stjepan Mađarić koji je ponovno izvrsno postavio momčad. Za igrača utakmice odabrao je zadnjeg veznog Stipu Čavića.

-Svi su momci odigrali jako dobro, Bušljeta se iscrpio do krajnjih granica, ali moram izdvojiti ovoga mladića Stipu Čavića koji je nevjerojatan borac i odličan igrač, pokrivao je sve rupe, iznosio loptu i bio jedan sjajan korektor veznog reda – kaže Mađarić te najavljuje 8. kolo i ogled u Murskom Središću kontra domaćeg Rudara gdje će mu na raspolaganju nakon 4 kola suspenzije ponovno biti odlični Marin Čavić, a također i novo Papukovo pojačanje iskusni 35-godišnji napadač Tihomir Živković, pristigao ovoga tjedna iz Vinogradara.

-Puno nam znače ta dva igrača, no vidjeli ste, dva su nam se danas ozlijedila, dečki rade, u vojsci su dvojica aktivno, na fakultetima i teško ih je okupiti na treningu. Teško je išta prognozirati, da smo pripreme prošli zajedno, sve bi to sada bilo uigrano, no ovako se mi kroz prvenstvo moramo uigravati i osvajati bodove što je najteže. Nadamo se da ćemo do zime zaustaviti taj negativan trend i zaista molim publiku za strpljenje, neka budu ovakvi kakvi su bili danas, zajedno s nama su strepjeli do samog kraja i hvala im što su zajedno s nama uzeli ovaj veliki bod, a mi ćemo im pokušati vratiti na ovom gostovanju – zaključio je Mađarić.

Papuk – Mladost Ždralovi 0:0

Najbolji u redovima Papuka: Stipe Čavić

(www.icv.hr, vg)