Počela provedba projekta “Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji”: Cilj je poboljšati skrb za bolesnike s neizlječivim bolestima

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta „Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji“. Ovim projektom, za koji je župan Igor Andrović s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem ljetos potpisao ugovor, promicat će se zdravlje i povećati znanja i svijest stanovnika županije o važnosti, mogućnostima i načinima ostvarivanja prava na palijativnu skrb. Projekt je vrijedan 491.289 kuna i u stopostotnom iznosu se financira iz Europskog socijalnog fonda, a napisala ga je Razvojna agencija Vidra.

Nositelj projekta Virovitičko-podravska županija s partnerima, županijskim Domom zdravlja i Općom bolnicom Virovitica, kroz projekt će uspostaviti Volonterski centar za palijativnu skrb, promicati zdrave navike života, a sve s ciljem prevencije smrtnosti povezanih s kroničnim bolestima. Provodit će se edukacije za članove obitelji palijativnih bolesnika, ali i motivirati učenici 4. i 5. razreda srednje medicinske škole za rad u palijativnoj skrbi profesionalno ili volonterski. U sklopu projekta nabavit će se pet bolničkih kreveta s antidekubitalnim madracima za Opću bolnicu Virovitica, kao i tri za posudionicu ortopedskih pomagala Doma zdravlja.

– Ovi kreveti će zamijeniti već postojeće koje imamo ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Oni su raspoređeni na tri odjela, po dva na neurologiji i internoj te jedan na krurgiji. Ovi kreveti će podići kvalitetu i komfor pacijentima koji nažalost moraju boraviti u bolnici suočeni sa smrtonosnim bolestima – rekao je ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević.

Zadovoljan pomoći koju će ovaj projekt pružiti palijativnoj skrbi na području županije je i ravnatelj Doma zdravlja Ivica Fotez.

– Nešto više od godinu dana prošlo je od nekakvog početka provedbe palijativne skrbi na području naše županije, a ovaj projekt volonterstva nam svakako ide u korist jer je naša jedna mobilna palijativna sestra na cijelu županiju naravno malo. Kada bismo mogli uključiti educirane volontere puno lakše i kvalitetnije bi se obavljala ta djelatnost – rekao je ravnatelj Fotez dodavši kako palijativna skrb na području županije polako napreduje te kako mu je želja pokrenuti stacionarni tip palijativne skrbi za manje zahtjevne palijativne pacijente. Tako bi u krugu bolnice u zgradi Upravne zgrade palijativnim pacijentima osigurali vrhunsku uslugu anesteziologa i medicinskih sestara te omogućili komfor u vidu posjeta obitelji, pa čak i kućnih ljubimaca.

– To je taj nekakvi standard kojem težimo, naravno sami ga ne možemo ostvariti i nadamo se da ćemo dobiti pomoć i Županije i drugih. Sad hoće li to biti kroz godinu ili dvije, ne znamo no važno je da imamo tendenciju rasta u kvaliteti palijativne skrbi, a to se vidi i kroz ovaj projekt – rekao je Fotez.

Projekt „Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji“ provodit će se do siječnja 2021. godine.

– Provodimo razne projekte koji se tiču zdravstva. Tu su energetske obnove, kao i izgradnja i opremanje zgrade dnevne bolnice u Općoj bolnici Virovitica. Zadovoljstvo mi je što provodimo i ovakav projekt koji se tiče skrbi za palijativne bolesnike. Mnogi građani nemaju puno saznanja vezano za palijativnu skrb, koja prava imaju, kako bolesnici tako i njihove obitelji. Upravo to ćemo kroz ovaj projekt pokušati promijeniti – istaknuo je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

Početnoj konferenciji nazočili su i zamjenici župana Marijo Klement i Darko Žužak, županijska pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Melita Sirovica, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Miroslav Venus, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica Marija Bajan Prokl, kao i brojni djelatnici u zdravstvu i socijalnoj skrbi s područja Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr, ml)