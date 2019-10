Povodom Svjetskog dana seoskih žena, održana tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije

Povodom Svjetskog dana seoskih žena, koji se obilježava 15. listopada, u Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije, održana je tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije, a na temu „položaj i uloga seoskih žena u svijetu i u RH“. Sjednicom je predsjedavala predsjednica Desa Kolesarić. Svjetski dan seoskih žena obilježava se od 1995. godine.

– Položaj seoske žene se ne razlikuje posebno od općeg položaja žene u društvu. Seoskim ženama je manje dostupna zdravstvena zaštita, manje su uključene u javni i politički život zajednice, dnevno rade od 12 do 16 sati. Žene na selima su rijetko vlasnice zemlje ili nositeljice OPG-ova, a od četiri žene u ruralnom području, njih tri je doživjelo neki od oblika nasilja. To su istina podaci koji su provedeni od 2009. do 2011. godine, ali to je trenutno jedino istraživanje i podaci vezani za položaj seoskih žena – istaknula je Desa Kolesarić.

Zbog toga je Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije pokrenulo inicijativu.

– Naše povjerenstvo je zbog toga odlučilo uputiti dopis Uredu za ravnopravnost spolova i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, da se pokrene sveobuhvatno istraživanje na razini RH, da bi imali nove podatke i usporedbe, a ne da baratamo s onima koji su stari desetak godina. Osim toga, svakako treba gledati i da se u sve odluke, razvojne programe koje naša županija aplicira, nastoji što više poboljšati položaj žena na selu, kako vezano za bolju prometnu povezanost, tako i za bolju zdravstvenu zaštitu – zaključila je Desa Kolesarić. (vpz.hr)