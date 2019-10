PRIPREMITE TOPLIJU ODJEĆU Gotovo je bablje ljeto, pred nama velika promjena vremena

Otpuhujemo bablje ljeto, na vidiku je promjena vremena i zahladnjenje. Listopad 2019. godine pamtit ćemo po rušenju temperaturnog rekorda. Naime, meteorološka motrenja na području Virovitice traju od 1884. godine do danas, s kraćim ili duljim prekidima osobito za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. Od 1951. godine započeo je ujednačeni niz mjerenja na području grada Virovitice.

22. listopada (utorak) najviša temperatura zraka na klimatološkoj postaji Virovitica iznosila je 27,9°C. Što je za 0,1°C više od dosadašnjeg rekorda izmjerenog 3. listopada 1985. godine. Onda smo mjerili 27,8°C. Virovitica je bila drugi najtopliji grad u Hrvatskoj.

Centar grada Virovitice istog dana je „dogurao“ do 28,3°C. Što je za 0,4°C toplije u odnosu na klimatološku postaju DHMZ-a koja se nalazi van centra grada. Kako bilo, zapisali smo novu najvišu temperaturu zraka tijekom listopada na području grada Virovitice. Dakle nije bilo toplije nikada. Barem unazad 135 godina od kad datiraju povijesni zapisi.

Što dalje?

I danas smo također uživali u blagodatima „Babljeg ljeta“. Tijekom dana smo na području Virovitice „dogurali“ do 22,8°C. Nedjelju i ponedjeljak će također obilježiti iznadprosječna toplina. Tijekom jutra i večeri mjestimice očekujemo sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 10°C. Najviše dnevne od 20°C do 23°C. Vjetar slab do umjeren. Tijekom nedjelje južnih i jugozapadnih smjerova. Tijekom ponedjeljka će vjetar postupno okretati na sjeverne smjerove. UV indeks nizak i umjeren.

Utorak će obilježiti zaokret na sinoptičkom polju. Očekujemo pogoršanje vremena, pad temperature zraka te susnježicu i snijeg u višim predjelima Hrvatske. Mogućnost je prolaznog lepršanja snježnih pahuljica tijekom utorka do kraja dana i na Papuku. Na snježni pokrivač još ćemo pričekati. Oborine koje očekujemo neće biti obilne. Tako da se i dalje nastavlja sušniji vremenski period. Već u srijedu će se naoblaka kidati, a razvedravanje sa zapada širiti na istok i jug. Zadržat će se suho, kao i tijekom četvrtka. Tijekom jutra i večeri mjestimice očekujemo sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 5°C. Moguć je mraz! Najviše dnevne od 8°C do 12°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. UV indeks nizak i umjeren.

Svi sveti

Već su se polako usuglasili izračuni prognostičkih modela tako da već možemo prognozirati vremenske uvjete za 1. studeni. Velika je vjerojatnost suhog ali svježijeg vremena. To bi značilo mogućnost slabog prizemnog mraza u jutarnjim satima te najviše dnevne vrijednosti do ili koji stupanj iznad 10°C.

Bacili smo pogled na „duge staze“

Na osnovu trenutnih izlaznih numeričkih prognostičkih modela studeni pred nama trebalo bi obilježiti lijepo kasno jesenje vrijeme. Iznadprosječno topao, te oborinama „sušniji“ studeni sve je izgledniji. To ne znači da kraćih perioda hladnoće, ali i oborinama „bogatijih“ perioda neće biti. No, gledajući studeni u globalu trebalo bi biti toplije i sušnije.

Inače srednji temperaturni maksimum tijekom studenog na području Virovitice je 10°C.

Dok je srednji temperaturni minimum tijekom studenog na području Virovitice 1,8°C. Prosječno tijekom studenog na području Virovitice „padne“ 82.5 mm oborine. Sad na osnovu klimatoloških podataka i sami možete donijeti zaključak, o studenom koji je pred nama. Ljubitelji zime i ove zimske sezone 2019.-2020. nemam dobre vijesti za vas. Barem ne na osnovu trenutnih sezonskih izračuna. Sezonsku prognozu i analizu vremena za zimu pred nama donosim krajem studenog.

Do sljedeće dugoročne meteorološke analize preostaje svakodnevno pratiti kratkoročne ali i dugoročne numeričke prognostičke izlaze. (www.icv.hr, kp)