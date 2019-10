U Zdencima obilježena 27. obljetnica dragovoljnog uzimanja oružja prve grupe pripadnika pričuvnog sastava PU Orahovica

U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 1990. – 1991. u Zdencima je održana 27. obljetnica dragovoljnog uzimanja oružja prve grupe pripadnika pričuvnog sastava PU Orahovica.

Obljetnici su nazočili načelnik Policijske postaje Orahovica Krunoslav Bot, predstavnik grada Orahovice Tomislav Petrušić, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa šireg orahovačkog područja te mnoštvo pripadnika pričuvnog sastava policije iz ratne 1991.

Obljetnica je započela polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća ispred središnjeg križa na Mjesnom groblju u Zdencima, a potom je u Domu kulture održan središnji dio obljetnice koji je otvorio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata PU Orahovica 1990. – 1991. Robert Kuzmić.

-U vrijeme početka ratnih događanja na našim prostorima jedina oružana sila koja je mogla braniti suverenitet Republike Hrvatske, bili su policija i specijalna policija RH, a oružje se nalazilo pohranjeno u skladištima. Nakon toga pobunjeni Srbi uz pomoć policajaca srpske narodnosti u većini hrvatskih gradova zauzimaju policijske postaje i uzimaju i ono malo oružja što je preostalo u skladištima. Ubrzo nakon toga, zbog kritičnog sigurnosnog stanja izdana je zapovijed da se sve policijske postaje i druge važne objekte treba braniti sa svim sredstvima pa i uporabom vatrenog oružja. Isto tako izdana je i zapovijed da se popuni, opremi i naoružava pričuvni sastav policije koji će se sastojati isključivo od dragovoljaca koji su odani i spremni braniti svoju Domovinu po cijenu vlastitog života. Pričuvni sastav u Policijskoj postaji Orahovica je potom raspoređen u dva ešalona A i B, a ešalon A je opremljen i naoružan 18. listopada 1990. u noćnim satima kada je podignut i djelatni i pričuvni sastav zbog ugroze od pobunjenih Srba i ostalih njihovih jedinica. U oba ešalona je bilo oko 100-injak policajaca koji su tada uz djelatni sastav činili jezgru obrane na ovom području i zbog toga je ovaj datum povijesno upisan u obrani orahovačkog područja – rekao je Kuzmić.

U nastavku svečanosti nazočnima su se obratili predstavnik grada Orahovice Tomislav Petrušić te u ime nazočnih predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga Orahovica Damir Vratković.

Na kraju svečanosti prigodnim riječima obratio se i ratni zamjenik zapovjednika PP Orahovice i idejni začetnik obilježavanja ove obljetnice, Antun Grabovac.

-Ovo je jedan od najvećih dana u povijesti Domovinskog rata na ovim prostorima jer to je dan kada je 51 domoljub po prvi puta uzeo oružje i krenuo braniti Domovine. Vi ste bili prvi, najhrabriji i najodaniji i zato budite ponosni na to. Moram se večeras prisjetiti jednog velikog čovjeka, koji bi na današnji dan proslavio svoj rođendan i koji je za života bez obzira na svo rođendan, svaku obljetnice bio s nama. Riječ je doživotnom počasnom predsjedniku naše udruge, legendarnom ratnom ministru Ivanu Vekiću kojeg se i ove godine sjećamo s ogromnim poštovanjem. Zato večeras s ovoga mjesta poručujem kako bi u ovom našem kraju trebalo ulicu ili trg nazvati po njegovom imenu jer je on to itekako svojim djelima zaslužio – zaključio je Grabovac.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)