2. RUKOMETNE LIGE Pitomačanke i Slatinčani s gostovanja donijeli po dva boda, Frajhautova ekipa razmontirala osječki Feniks

U 9. kolu 2. lige Sjever rukometašice Pitomače su, bez nekoliko standardnih prvotimki gostovale u Đakovu, kod ekipe koja se bori za opstanak u ligi.

U prvih desetak minuta rezultat je bio neizvjestan. Ekipe su se izmjenjivale u prednosti. Nakon toga gošće su ubacile u višu brzinu i bile su u stalnoj prednosti od dva do sedam pogodaka. Na kraju su došle do uvjerljive pobjede 36:31. Najefikasnija u gostujućim redovima ponovno je bila mlada Nina Ferić, koja iz utakmice u utakmicu potvrđuje svoju igračku kvalitetu.

Ovom pobjedom rukometašice Pitomače su se zadržale na trećem mjestu na tablici. U idućem kolu u Pitomači gostuju rukometašice Garešnice.

Pitomača: Leticia Krstanović, Nina Ferić 15 (4), Ines Kožarić 4, Sofija Martinčević, Andrea Božić 5, Nika Pintarić, Marija Roberta Magić 5, Lea Crlenjak, Lana Brkić 3, Dora Šandrovčan 4 i Lana Relić. Trenerica: Sanja Šandrovčan.

Sedmerci: 5 (4)

Isključenja: 10 minuta (Ferić 4 minute, Kožarić, Brkić i Šandrovčan po dvije minute).

Rukometaši Slatine u 8. kolu 2. lige Istok gostovali su kod posljednjeplasiranog osječkog Feniksa i došli do uvjerljive pobjede 39:14. Domaća momčad je povela 1:0 i to je bila jedina njihova prednost na utakmici. U nastavku su gosti pokazali svoju snagu i kvalitetu i došli do uvjerljive pobjede. Prednost Slatine je rasla iz minute u minutu do konačnih +25.

Ovom pobjedom Slatinčani su zadržali vodeću poziciju na tablici. Idućeg vikenda u posljednjem jesenskom kolu Slatina je domaćin rukometašima Nove Gradiške.

Slatina: Lovro Frajhaut, Ivan Horvat 2, Ivan Repić 5, Dino Majstorović 1, Ivan Berkec 2, Tin Baćani 2, Luka Miličić, Domagoj Bot 3, Igor Dragojević 1, Antonio Butorac 4, Fran Čurić 10 (4), Benjamin Hankić 2, Filip Mataija 4, Bojan Bočkaj 1, Igor Venusi Ivan Lukac 2. Trener: Viktor Frajhaut.

Sedmerci: 4 (4)

Isključenja: 4 minute (Bot i Dragojević po dvije minute).

