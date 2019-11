20. ZIMSKO PRVENSTVO VIROVITICE U MALOM NOGOMETU U spektakularnoj atmosferi pred 1700 gledatelja, nakon 12 pogodaka u regularnom dijelu Domus zgrabio pokal

Tekst u cijelosti prenosimo iz arhive Virovitičkog lista:

Domus je pobjednik 20. zimskog prvenstva Virovitice Prajo & CO. cup. U 20 godina postojanja malog nogometa u Virovitici nikada nije vladala takva atmosfera, nikada nije bilo toliko ljudi, nikada takav ugođaj. Jednom riječju – nikada…

Domus je pobjednik 20. zimskog prvenstva Virovitice u malom nogometu koje je ove godine imalo dodatak Prajo & CO. cup, a Prajo & CO. podarili su turniru ono nešto, tj. nagradu od 50.000 kuna koliko je Zoran Prajo, građevinski poduzetnik koji djeluje u Austriji i Hrvatskoj, odlučio darovati pobjedniku.

Domus je u finalu svladao prošlogodišnje pobjednike, vinkovački Stakloprom. Atmosfera je bila savršena, od ugođaja do posjetitelja, tako da je to bilo i najdramatičnije finale otkada je malog nogometa u Virovitici. Finale koje je trajalo 105 minuta, finale koje je ponudilo pogotke, atraktivne poteze, prekide, žute i crvene kartone, proteste, glasne navijače…

ODMAH DO KUTIJE ŠIBICA

Sve je organizirano na visokom nivou, stoga doista možemo reći da je ovo najbolje Zimsko prvenstvo Virovitice u povijesti, a uz Kutiju šibica najbolji malonogometni turnir u Hrvatskoj, ma što drugi mislili o tome.

Vratimo se finalu, vratimo se Domusu, iako je, budimo objektivni, i Stakloprom mogao osvojiti prvo mjesto, samo da su imali na klupi više od dva igrača sposobna za izmjene, da su dvoboj započeli sa samo šestoricom igrača (dvojica su se pridodala naknadno) nasuprot 11 Domusovih. Robert Grdović nije mogao igrati u finalu, ali je zato doveden Robert Hertl, nimalo lošiji igrač. Upravo zbog činjenice da ih je na parketu bilo “jedna šaka”, Vinkovčani su zarazili virovitičke gledatelje i većina njih je, iako je Domus domaći sastav, navijala upravo za Stakloprom.

Počelo je dobro za Vinkovčane. Željko Hrušovski probio je Jukića. Nakon toga uslijedili su uraganski napadi Domusa koji je mijenjao postave, lomio Vinkovčane. Hertl je pogodio stativu, a vratar Stakloproma Krešimir Olujević branio je nemoguće stvari. Vinkovčani su tražili crveni karton za vratara Jukića koji je u matnoj poziciji srušio Ađulovića u 15. minuti. Dobio je žuti… Četiri minute kasnije Ađulović pogađa stativu iz sjajne situacije. Stakloprom nije bio slomljen sve do posljednje sekunde prvog dijela (2 x 20 minuta) kada je Ernad Ađulović nespretno ugurao loptu u svoju mrežu. U 24. minuti Matija Capar zabio je za vodstvo Domusa i onda tri minute kasnije…

ZORAN PRAJO: IDUĆE GODINE DARUJEM 20.000 EURA

Predstavnik Stakloproma Ante Šibenik burno je reagirao na jednu sučevu odluku. Govorio je igračima neka napuste teren. Nakon podužeg natezanja Šibenik je napustio teren. Učinio je dvije stvari. U tih deset minuta Stakloprom, koji je disao na škrge, došao je do zraka i motivirao je svoje igrače. U iduće tri minute Stakloprom je zabio tri pogotka. Pogađali su Ramiz Ramić dvaput i Željko Hrušovski. Smanjio je Igor Leskovar i u tom trenu nije se činilo da je Domus sve dalje od naslova. Naime, Ramić je ubrzo povisio na 5:3, Purgar smanjio na 5:4, a Ramić ponovno podigao na dva gola razlike (6:4 u 36. minuti). Već tada su Vinkovčani tražili svaki tren za okrijepu. Domus je vješto mijenjao, rotirao… S jedne strane tribina orilo se: “Vinkovci, Vinkovci!”, a s druge pak: “Domus, Domus!”.

U 36. minuti Domagoj Purgar dobio je crveni karton. Činilo se da je Stakloprom nadomak pobjede. No, s dva pogotka Igor Leskovar je Domusu ponudio šesterce.

Tamo je junak bio Alen Jukić, vratar Domusa, koji je obranio prvi udarac (Hruškovskom), a do kraja su zabijali Čuljak, Crnjac, Capar, Ramić i za pobjedu – Robert Hertl. Za pobjedu, za slavlje, za 50.000 kuna koje su dobili iz ruku Zorana Praje, koji je još nešto obećao:

– Oduševljen sam organizacijom ovog turnira i iduće godine dat ću 20.000 eura pobjedniku!

IVICA KIRIN: ŽELIMO IMATI NAJJAČI TURNIR U HRVATSKOJ

Ako tako bude, virovitički turnir postat će najbogatiji u Hrvatskoj i obistinit će se riječi Ivice Kirina, koje je izrekao prije dodjele pehara Igoru Bajseru iz Domusa.

– Želimo imati najjači turnir u Hrvatskoj. Na tome smo radili ovih godina i vjerujem da će tako biti dogodine.

Virovitički turnir postao je doista jedan od onih koji se nikako ne mogu i ne smiju zaobići, jedan od onih koji su među prva tri u Hrvatskoj. Prva je Kutija šibica, a odmah do nje Zimsko prvenstvo Virovitice u malom nogometu.

Na kraju evidentirajmo i one koji su nastupili u tom sjajnom finalu. Sudili su Mladen Lončar i Mirko Penava.

Boje Stakloproma branili su: Krešimir Olujević, Ernad Ađulović, Miroslav Crnjac, Ivan Karlić, Željko Hrušovski, Mario Petrović, Ramiz Ramić, Tomislav Kljaić. Trener je bio Alen Rnić, a službeni predstavnik Ante Šibenik.

Domus je do naslova došao u postavi: Alen Jukić, Matija Capar, Mate Čuljak, Jakov Grcić, Nikola Smolčić, Ivica Frantal, Igor Leskovar, Danijel Novak, Krešimir Čivrag, Domagoj Purgar i Robert Hertl. Trener je bio Mario Topolovčan, a službeni predstavnik Igor Bajser.

Inače, u dvoboju za treće mjesto Noćni bar Patika svladao je Restoran Barun 2:0. Pogotke su postigli Rupnik i Ratković. Utakmicu su sudili Ivica Blažević i Kristijan Strusa.

Patika je do bronce stigla u postavi: Ivica Buljubašić, Igor Šošo, Dean Mehić, Hrvoje Ratković, Vladimir Ranisavljević, Mario Kovačević, Željko Borojević, Domagoj Nađ, Davor Rupnik. Trener je bio Siniša Nikolovski, a voditelj Ante Jurilj.

Restoran Barun je do 4. mjesta došao u sastavu: Zoran Vajagić, Emil Smetiško, Goran Rončević, Velimir Viljevac, Elvis Vinak, Alen Zidarić, Tomislav Lukašek, Darko Miličić i Boris Balkić. Voditelj na klupi bio je Vlado Bijuk.

MARIO PETROVIĆ, ROBERT GRDOVIĆ, ZORAN VAJAGIĆ…

Tom prigodom proglašeni su i najbolji pojedinci, kojima su pokale uručili ministar MUP-a Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice Zvonko Kožnjak, predsjednik Turističke zajednice grada Virovitice Zdenko Hercigonja, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Đuro Bukvić…

A ti najbolji su: naj igrač – Mario Petrović (Stakloprom); naj strijelac – Robert Grdović (Domus) sa 16 pogodaka; naj vratar – Zoran Vajagić (Restoran Barun); a trofej fair play osvojio je Rock United.

Domus je kao pobjednik od Zorana Praje dobio 50.000 kuna, a Stakloprom je 15.000 kuna dobio od organizatora. Patika je inkasirala 10.000 kuna od sponzora Carlsberg Croatia, a Restoran Barun je zaradio 5.000 kuna od sponzora Uzor Virovitica.

A kako je uopće navedena četvorka stigla do finala? Što se to zbivalo u polufinalima? Ne pamtimo kada je sportska dvorana Tehničke škole bila toliko ispunjena, nije bilo slobodnih mjesta jer su navijači dolazili bodriti svoje favorite. Primjerice, Domus je organizirao bubnjare, a i ostali su imali gromoglasnu podršku… Stakloprom se prvi domogao finala. Prošlogodišnji pobjednici za polufinale istrčali su, u do sada najjačoj postavi, s Amerom Jukanom, Marijem Petrovićem, Ernadom Ađulovićem i Marijem Mandžukićem u postavi.

Stakloprom ove godine nije bio onako blistav kao prošle godine kada su nanizali sve protivnike do kraja i turnir okončali bez ijednog poraza. Ove godine zaustavio ih je Stil Iličić Maraton dvobojem u skupini. To je na kraju bila samo “pirova pobjeda” jer su “maratonski stilisti” zapeli na Noćnom baru Patika u četvrtzavšnici.

STAKLOPROM PREKO PATIKE DO FINALA

Noćni bar Patika bio je drugi polufinalist. Momčad koja je prošle godine osvojila iznimno jaki osječki turnir, koja je ove godine bila nadomak finalu Kutije šibice, koja je na zagrebačkom turniru došla do bronce, također je na virovitičkom parketu istrčala u najjačoj postavi s čak šestoricom malonogometnih reprezentativaca Srbije. Predvodili su ih Marko Perić i Predrag Raić. Počelo je dobro za Patiku, koja je povela pogotkom Raića. Izjednačio je Mandžukić nakon sjajnog dodavanja Jukana. Tada je Mario Petrović neoprezno pokupio Raića, koji je nakon toga ostao ležati na parketu. Nakon što je odšepao iza klupe, Raić je idućih 20 minuta proveo uz liječnika. Bio je to detalj koji je možda i presudio u konačnici…

Ipak, minimalnu prednost Noćnom baru Patika donio je Perić, a u “pripetavanje” utakmicu je odveo Hrušovski. Šesterci su oduvijek bili lutrija – tko pogodi, pogodi. Vratari su tu uvijek igrali veliku ulogu. Tako je bilo i ovoga puta. Ključan igrač bio je vratar Stakloproma Krešimir Olujević, koji je već nakon prve serije od tri udarca ponudio Ramizu Ramiću da pogotkom riješi stvar budući da je obranio Raićev udarac. No, Ramićev šut obranio je vratar Patike. Loptu je potom uzeo Hrvoje Ratković, za kojeg je Olujević bio koban i Stakloprom je tako uz silno veselje ušao u finale. Momčadi Noćnog bara Patika ostaje utjeha da su prikazali dobar nogomet, ali nažalost ni u Zagrebu ni u Virovitici nisu uspjeli otići do kraja.

DANIJEL PRANJIĆ ODUŠEVIO VIROVITIČANE

Domus je u drugom polufinalu imao relativno lakši zadatak. Barem se tako činilo, no… Restoran Barun zanimljiva je momčad, satkana uglavnom od nogometaša vodeće momčadi III. HNL Istok, Suhopolja, ali i momčad za koju je jučer nastupio Danijel Pranjić. Upravo je Pranjić dizao gledatelje (bilo ih je 1500 u sportskoj dvorani Tehničke škole) na noge. Čak je u nekoliko navrata zavrtio i Roberta Grdovića, a jedini način da ga se zaustavi bilo je prekršajima (Grdović je prvi žuti karton zaradio zbog prekršaja upravo nad Pranjićem, a drugi, isključujući, ujedno i crveni, osam minuta prije kraja dvoboja).

Barun je odlično otvorio utakmicu. Na Pranjićevo dodavanje Velimir Viljevac je probušio Alena Jukića. Nakon toga je Domus napadao, pokušavali su i Grdović i Čivrag i Capar i Novak, ali vratar Baruna Zoran Vajagić branio je maestralno. Bilo je tako do 30. minute, a nakon toga šesterac za Domus realizirao je Robert Grdović. Iako je on uskoro dobio crveni karton i isključenje, iako je Barun imao dvije minute igrača viška, “baruni” nisu uspjeli kapitalizirati prednost. Kazna je stigla u 37. minuti kada je Danijel Novak probušio Vajagića za pobjedu, radost navijača i finale. Ali, onaj crveni karton Robertu Grdoviću značio je još nešto. Ne samo da nije mogao igrati preostalih osam minuta polufinala, nego mu je taj crveni karton stopirao igranje u finalu, jer propozicije su jasne. Osim toga, Karlić (Stakloprom) je dobio crvendaća u četvrtfinalu protiv mađarskog Interholza i nije igrao u polufinalu. Bio je to značajan udarac za momčad Domusa.

Virovitički list – broj 2522 (12. siječanj 2007.)