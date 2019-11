3. HNL SJEVER Orahovački Papuk deklasirao Podravac u Virju s visokih 6:1, Živković i dalje u sjajnoj golgeterskoj formi

Nogometaši orahovačkog Papuka iz utakmice u utakmicu pokazuju da su potpuno nezasluženo u donjem dijelu tablice 3. HNL Sjever.

Momčad trenera Stjepana Mađarića kada je kompletna može itekako igrati sa svakom momčadi u ligi, dapače i pobijediti. Pokazali su to Papukovci u Virju kod momčadi Podravca koja ih je na početku prvenstva pobijedila u Orahovici, a sada im je Papuk u sred Virja “utrpao pola tuceta”, a moglo je biti i više.

Papuk je slavio s konačnih 6:1, a u pobjedu su pogotke ugradili Tihomir Živković dva te po jedan Borna Mimić, Marin Čavić, Domagoj Ninčević i Florijan Rupčić. Posebno atraktivan bio je Živković koji je nakon Virovitice, “panenku prodao” i vrataru Podravca. Velika pobjeda Papuka i značajni bodovi koji će donijeti još veći mir i motiv u svlačionicu orahovačkog trećeligaša, a posebno samopouzdanje i vjeru da ova momčad itekako vrijedi.

-Zapravo mi je bilo milina gledati kako dečki igraju. To je bila gotovo perfekcija, trka, zalaganje, pristup, volja i pokazatelj da ova momčad ima karakter i kvalitetu. Pohvalio bih sve igrače koji su zaigrali, jer je ovo bila momčadska predstava i pobjeda. Dali smo šest pogodaka, a pri tome još promašili kazneni udarac i nekoliko stopostotnih prigoda. Podravac nam jednostavno nije mogao ništa, sve što su pokušavali naša obrana je sjajno blokirala i odmah je krenula brza transformacija u napad i kažnjavanje svake pogreške. Ova utakmica je pokazala kako se ekipa počela pronalaziti, razumijemo se međusobno i to me ponajviše raduje, prijatelji smo na terenu i izvan njega i to mora biti dobitna kombinacija – rekao je trener Papuka Stjepan Mađarić te kao igrača utakmice, iako je naglasio da bi to trebala biti cijela momčad, ipak izdvojio Marina Čavića.

-Ovo mi je najteži dio. Momčad je kompletno odigrala odlično i definitivno je ovo pobjeda svakog igrača na terenu. Ipak, moram izdvojiti Marina Čavića koji je upisao pogodak i tri asistencije, a posebno je njegov pogodak donio puno. Naime, nakon našeg vodstva od 2:0 na poluvremenu, prvi napad u drugom je domaćin realizirao i smanjio na 1:2, a već u sljedećem Marin je pretrčao tri igrača i pogodio za 3:1 i tu je utakmica prelomljena, tu je domaćinu ubijena svaka nada. Ali još jednom ponavljam čestitke cijeloj momčadi – zaključio je Mađarić.

Igrač utakmice Marin Čavić uspješno se oporavio od ozljede i ponovno svojim odličnim partijama predvodi svoju momčad.

-Napišite, ekipa i samo ekipa. Svi su dečki odigrali vrhunsku utakmicu i to je donijelo pobjedu. Ja sam naravno dao sve od sebe i pomogao koliko mogu i presretan sam da je to urodilo plodom i da smo pobijedili. Podravac je imao loptu u nogama, no ostalo je na tome, jednostavno smo ih uništavali tempom i brzim kontrama i kažnjavali sve što smo mogli – zaključio je Čavić.

Podravac Virje – Papuk Orahovica 1:6

Igrač utakmice: Marin Čavić

