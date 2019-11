Daniel Smiljanić i Tomislav Zelić posjetili članove Udruge Jaglac nakon što su im “poklonili” kuću za druženje

Svaki put kad se otvore vrata njihove nove kuće i članovi Jaglaca uđu te započnu sa svojim redovnim radom u sklopu Dnevnog boravka, ne skidaju osmijeh s lica i to kakav, najveći i najširi, jednostavno osmijeh od neizmjerne sreće.

Ta kuća kao da je donijela nešto novo u ove predivne ljude i njihova, ionako srca prepuna ljubavi, a osjetila su to i dva kuma, Daniel Smiljanić i Tomislav Zelić koji su “Jaglacima” i kupili ovu kuću te ih po prvi put, nakon kupnje zajedno i posjetili.

Daniel je bio na svečanom otvaranju, a Tomislav je sada s obitelji prvi put nakon uređenja.

-Kada se sjetim prvog razgovora mene i kuma, kada smo pričali kako smo, hvala Bogu nas dva dobro, imamo zdravu djecu i financijski smo stabilni pa imamo mogućnost pomoći nekome kome to uistinu i treba. Tako smo došli do Jaglaca i doslovno u jednoj minuti odlučili da ćemo kupiti kuću ovoj humanoj Udruzi. Danas sam presretan i srce mi je puno kada sve ovo vidim, točno su mi suze krenule kada vidim koliko su oni sretni i sada zapravo vidim što smo to mi učinili, a cilj nam je samo činiti dobro. Kum Daniel i ja i dalje ćemo biti na usluzi ovoj Udruzi, a već smo dogovorili kako ćemo uključiti i naše prijatelje u sve to, a naravno pomagat ćemo i drugima, jer najljepše je činiti dobro – rekao je Tomislav Zelić.

Daniel Smiljanić već desetak godina “poznaje” rad ove Udruge i uvijek je na raspolaganju.

-Udrugu Jaglac i njihov rad poznajem već gotovo 10 godina i uvijek im pomažem koliko mogu kroz razne akcije, a posebno nogometni humanitarni turnir u Čačincima. Iako sam bio na otvorenju kuće, doći danas ovdje i vidjeti ih na dijelu, u njihovim radionicama i druženju, to je neprocjenjivo i zato mi je srce puno kada vidim da smo ovakvim ljudima donijeli toliku sreću – rekao je Smiljanić.

Predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Đurđa Šimatović kaže kako je Udruga ciljano svojim gostim pripremila ovakav doček u radnoj atmosferi.

-Budući da smo onako službeno u srpnju otvorili ovu našu prelijepu kuću, ovaj dolazak naših kumova s obiteljima smo namjerno pripremili u jednom intimnom tonu, zajedno s našim volonterima i roditeljima želeći pokazati čemu ova kuća zapravo služi i koliko su naši članovi u njoj sretni. Još jednom, doista od srca hvala Danielu i Tomislavu, ljudima ogromnog srca koji su nam donijeli jednu nemjerljivu dimenziju više, jer naši članovi su najsretniji kada su zajedno, kada se druže i rade nešto korisno, kako za sebe tako i za društvenu zajednicu, jednostavno kada se osjećaju korisnima – zaključila je Šimatović.

Članovi Jaglaca s osmijehom su iznijeli svoje dojmove. Davor Hlavati iz Našica redovno dolazi u Jaglac gotovo svakog dana.

-Ovdje su moji jako dobri prijatelji, svi se lijepo družimo i zajedno radimo u puno radionica. Ja posebno volim crtati i to karikature i često crtam svoje prijatelje ovdje i volontere. Jaglac je moj drugi dom – kaže Davor.

Dugogodišnja članica je Kristina Odobašić iz Crkvara koja kaže kako je nova kuća njima dala bolji prostor za rad.

-U starom prostoru smo svi bili zajedno, i naši voditelji i mi, i bilo je dosta tijesno. Sada imamo ovaj veliki prostor u kojem imamo puno više mogućnosti i prostora za sve radionice i puno nam je sve lakše – rekla je Kristina.

Danijel, Tomislav i njihove obitelji zajedno su s članovima Jaglaca sudjelovali u njihovim radionicama, družili se u ugodnim razgovorima i kako su na kraju zaključili, time i u sebe ugradili još jednu posebnu notu zadovoljstva, sreće i osobnog ispunjenja.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)