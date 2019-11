Društvo “Naša djeca” Slatina obilježilo Svjetski dan prijevremeno rođene djece

Društvo “Naša djeca” Slatina, u suradnji s Gradom, u nedjelju, 17. studenoga obilježilo je Dan “Palčića” ljubičastim svjetlom na zgradi slatinske Gradske uprave, budući da je ljubičasta boja na globalnom nivou simbol obilježavanja Dana svjesnosti o prijevremeno rođenoj djeci i u vizualnom identitetu predstavlja osjetljivost i iznimnost.

Međunarodni Dan svjesnosti o prijevremeno rođenoj djeci obilježava se diljem svijeta. U Hrvatskoj tu inicijativu već deset godina provodi Udruga Klub roditelja nedonoščadi “Palčići”, a za cilj ima skrenuti pozornost na sve rašireniji globalni problem poroda tj. rođenja djeteta prije 37. tjedna trudnoće, što je vodeći uzrok smrtnosti novorođenčadi te drugi po redu uzrok smrti djece do 5. godine starosti, nakon upale pluća.

Jedno od desetero djece rodi se prije vremena, a u Hrvatskoj je to više od 2600 djece godišnje. Prerano rođena djeca, zahvaljujući modernoj medicini, danas imaju veće šanse za preživljavanje. No, u početku je to uvijek teška borba za ove mališane koji nisu proveli dovoljno vremena u maternici kako bi se razvili do kraja.

