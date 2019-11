JESEN ILI LJETO? Evo kakvo nam se vrijeme sprema za vikend i u tjednu pred nama

Iznadprosječno toplo vremensko razdoblje se nastavlja. Tijekom četvrtka, petka i subote trebalo bi se zadržati suho vrijeme. Tijekom nedjelje se povećava vjerojatnost za povremenu kišu. Jutarnje temperature zraka od 6°C do 8°C, a najviše dnevne od 14°C do 18°C. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, a tijekom nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove. Ujutro i navečer mjestimična magla ili sumaglica. UV-indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama očekujemo nastavak iznadprosječne topline, odnosno studeni bez studeni. Oblaka će postupno biti sve više, a kiša, koja bi trebala padati, vjerojatno neće biti obilna.

Izmjenjivat će se sunce, oblaci i povremena, uglavnom slaba kiša, vjerojatnije sredinom tjedna. Jutarnje temperature zraka od 6°C do 11°C, najviše dnevne od 13°C do 17°C. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. UV-indeks nizak i umjeren. (www.icv.hr, dhmz, kp)