Mladi povjesničar Dino Mataz primjer je kako se voli domovina: Knjigama i filmovima čuva istinu o Domovinskom ratu

Većina mladih ljudi danas gleda isključivo prema naprijed, kako unaprijediti ionako već pretjerano usađenu tehnologiju u život čovjeka, mnogi odlaze ili jednostavno okrenu leđa od svega, od svoje prošlosti. No, postoje i oni koji vole i znaju cijeniti svoju rodnu grudu, ma kakva god ona bila.

Tim pravcem ide mladi 24-godišnji Orahovčanin Dino Mataz, koji je ovog ljeta diplomirao povijest te hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dino je neumorni istražitelj Domovinskog rata na širem orahovačkom i slatinskom području, piše knjige, radi dokumentarne filmove, skuplja svjedočanstva, a sve kako bi sačuvao istinu o Domovinskom ratu u ovom podneblju.

Ova priča dobiva na vrijednosti kada se uzme u obzir da je Dino 1995. godište, dakle, rođen je kada je rat već završavao.

-Od malih nogu sam slušao priče svog oca i bližnjih o Domovinskom ratu, jer me to jako zanimalo. Kada sam upisao studij glavna želja mi je bila napisati ili izraditi nešto o ratu u mojoj Orahovici i hrabrim ljudima koji su obranili ovo podpapučko područje. Došavši na četvrtu godinu studija krenuo je plan pisanja diplomskog rada i odlučio sam se upravo za temu Orahovice u Domovinskom ratu i tako sam počeo razgovarati s mnogim ljudima, svjedocima i ratnicima tog vremena. Puno su mi pomogli Miroslav Gazda, Ivan Grgurić i Goran Sokol u stvaranju prvog filma, a potom pri pisanju moje knjige nemjerljiv doprinos dali su Ivan Husnjak, Vladimir Grgurić, Miroslav Tot i mnogi drugi. Domovinski rat i žrtva hrvatskih branitelja nikada se ne smije zaboraviti i zato uživam u ovome što radim, sretan sam sa svakim novim saznanjima, a moram reći da sve ovo što radim posvećujem našim hrabrim hrvatskim braniteljima koji su nam krvlju donijeli ovu našu prelijepu Domovinu – započinje Dino.

Do sada je napravio dokumentarni film “Orahovica u Domovinskom ratu” pa ponukan filmom napisao i svoj prvi književni uradak “Nad Papukom nebo proplakalo”, napravio kratki dokumentarac o žrtvama Četekovca, Čojluga i Balinaca, a trenutno radi na dokumentarnom filmu o strahotama koje su zadesile Voćin i Hum, dok je u izradi i film o braniteljima grada Heroja – Vukovara s orahovačkog područja. Niti tu njegovim projektima nije kraj jer je svojim radom pokrenuo lavinu u Virovitičko-podravskoj županiji i svi ga danas “vuku za rukav” da ponešto napravi.

-Ništa nije problem napraviti uz pravu podršku i pomoć. Zato se moram zahvaliti svim braniteljima i svjedocima događanja iz Domovinskog rata iako im je teško i kroz suze pričaju i žele da se to nikada ne zaboravi. I meni je teško slušati sve to kada recimo snimam, ne mogu to riječima niti opisati, satima nakon svega razmišljam o onome što sam čuo, kao da sam sve to skupa s njima i proživio. Trenutno radim na filmu o strahotama Voćina i Huma, tu se moram zahvaliti Darku Božičkoviću i svim sudionicima te posebno Mati Bubašu, koji su mi pružili prigodu raditi ovu strašnu priču. Drugi projekt koji je u tijeku je film o braniteljima Vukovara s našeg područja, koji radim na ideju i zajedno s mojim prijateljem Vladimirom Grgurićem na osnovu objavljenih tekstova u Glasu Slavonije. U glavi mi je i nastavak knjige, ali i još dosta drugih projekata, no polako. Najvažnije je da se krenulo, da se piše istina povijesti bremenitog vremena Hrvata ovog područja i zbog toga je moje srce puno – zaključio je Dino Mataz, koji danas radi na stručnom osposobljavanju u orahovačkoj Srednjoj školi “Stjepan Ivšić”, a uz sve to na četiri sata radi i kao administrator u Udruzi HVIDR-a Orahovica, gdje je također na raspolaganju hrvatskim braniteljima za svaki vid pomoći.

Ovaj mladić je primjer kako se voli svoja Domovina bez obzira što o njoj netko pričao. Kako i sam kaže, ne odlazi, uvijek će ostati i boriti se kako bi pokazao ljepotu i hrabrost svoje Hrvatske.

