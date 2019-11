NOVI PORAZ LAVICA 17 golova Tamare Hudoletnjak nedovoljno za osvajanje bodova

Rukometašice 1234 Virovitice i u sedmom su kolu 1. lige nastavile s porazima. Na svom terenu u sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici izgubile su od varaždinske Koke 36:30. Lavice su povele 2:0 i vodile 3:2. Do 7:7 držale su rezultat u egalu. Od tog trenutka gošće su bile u stalnoj prednosti do kraja utakmice. Domaći trener Vladimir Gašparac je već u prvom dijelu iskoristio dvije minute odmora, ali do preokreta nije došlo. Na odmor se otišlo sa prednošću gošći 16:14.

Do 40. minute Lavice su gošćama “puhale za vratom”. U tom trenutku gošće vode 27:22. Domaća klupa traži treću minutu odmora, ali bez efekta jer Koka odlazi na nedostižnu prednost 31:22. Do kraja utakmice domaće igračice ponovno dolaze na četiri gola minusa (33:29 i 34:30), ali više od toga nisu uspjele. Do kraja utakmice varaždinske rukometašice ponovno povećavaju svoju prednost na šest pogodaka.

U domaćim redovima se vjerovalo da se može doći do prvih bodova, ali su Lavice i ovog puta ostale praznih ruku. Ponovno napad nije mogao nadoknaditi previše primljenih golova u obrani. Vratarke su u desetak navrata bile nemoćne, kao na streljani. Sakupile su ukupno devet obrana što je nedovoljno za osvajanje bodova.

Uz već poslovično efikasnu Tamaru Hudoletnjak teret u napadu su donekle preuzele Tena Mioč Cabadaj i novo lice u ekipi, povratnica u klub, Maja Kožnjak, dok su ostale igračice u napadu bile gotovo nevidljive. U ključnim trenucima nisu realizirana tri sedmerca.

Pred Lavicama je u idućih deset dana žestoki ritam utakmica. U četvrtak 7. studenog igraju u 16 sati utakmicu regionalnog kupa s Pitomačom na njenom terenu. U subotu 9. studenog gostuju u Sinju u 8. kolu 1. lige. Na kraju tog presinga je domaća utakmica s koprivničkom Podravkom Vegetom, neprikosnovanom ekipom u hrvatskim okvirima u posljednjih nekoliko godina.

1234 Virovitica: Marija Devald, Martina Majkovčan, Iva Biuk, Maja Kožnjak 6 (1), Lukrecia Veršec 1, Lea Zupčić, Tamara Hudoletnjak 17 (5), Marija Medved, Ana Blažev, Elena Bardić, Nika Deskar 1, Laura Oršulić 1, Nevena Vidaković i Tena Mioč 4. Trener: Vladimir Gašparac.

Sedmerci: 9 (6); Isključenja: 8 minuta (Deskar 4 minute, Veršec i Oršulić po dvije minute).