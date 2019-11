Projekt DaRe to Connect: Nakon radnog sastanka, projektni partneri obišli Zeleni pojas VPŽ

U sklopu provedbe projekta Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt, akronim: DaRe to Connect, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije je od 28. do 30. listopada 2019. godine bila domaćin koordinacijskog i radnog sastanka projektnih partnera iz 10 zemalja te obilaska pilot područja 5 provedbe projekta.

Predstavljanje dosadašnjih aktivnosti projekta te kako planirati buduće aktivnosti projekta, projektnim partnerima izložili su predstavnik vodećeg partnera Bavarskog ogranka BUND-a, Martin Cuba i Peter Schulenkorf. Predstavnici Sveučilišta u Beču, Thomas Wrbka, Stefan Fuchs i Markus Poechtrager, izložili su rezultate analiza satelitskih snimki i terenskih istraživanja projektnih partnera sa ciljem potvrđivanja na terenu snimanih pilot područja. Svi projektni partneri predstavili su svoje dosadašnje aktivnosti.

Glavna tema održanih radionica bila je način na koji želimo da se Zeleni pojas Europe razvija, a teme za raspravu sudionika su bile: prirodno i kulturno nasljeđe te svakodnevni život, posao i transport u Zelenom pojasu Europe.

Terenski obilazak pilot područja 5, obuhvatio je većinu područja Zelenog pojasa u Virovitičko-podravskoj županiji sa nekoliko postaja. Cjelodnevni obilazak započeo je vožnjom biciklima uz rijeku Dravu od Noskovaca do Sopja, nastavljen je u općini Gradina obilaskom bare Liman uz susret sa predstavnicima ribolovnog i lovačkog društva, a završio je u općini Pitomača obilaskom značajnog krajobraza Križnica i posjetom rodnoj kući Petra Preradovića u Grabrovnici.

Projektni partneri su imali prilike pobliže upoznati specifičnosti Zelenog pojasa Virovitičko-podravske županije te razmijeniti znanja i iskustva iz područja svoga djelovanja i provedbe projektnih aktivnosti. (virovitica-nature.hr)