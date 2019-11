SPEKTAKL U ŠTEDNOJ Ne propusti koncert Jamesa Lega i party koji se događa samo jednom u Virovitici

Ovaj vikend Caffe & disco bar Štedna za vas priprema apsolutni spektakl. Nakon divljeg partija koji je ondje priredio Bob Log III., u Viroviticu dolazi njegov sunarodnjak James Leg, koji je trenutno jedan od najznačajnijih punk blues klavijaturista u svijetu. Ovaj party ne smijete propustiti, jer se događa samo jednom u našem gradu.

John Wesley Myers aka James Leg već je godinama jedan od najintrigantnijih garage-rock predvodnika. Ovaj divlji klavijaturist i pjevač (za kojega kažu da „izgleda kao Lemmy, a pjeva kao Tom Waits“) karijeru je započeo u legendarnom bandu The Immortal Lee County Killers, a nakon njihovog razlaza formirao je Black Diamond Heavies, da bi nakon toga krenuo u solo karijeru. (I mnogobrojne suradnje – Left Lane Cruiser, Cut In The Hill Gang…) Njegov duboki, hrapavi vokal i topli i ujedno zastrašujući zvuci električnog klavira zaštitni su znaci ovog južnjačkog majstora punk bluesa. Na turnejama ga prati samo bubnjar i njih dvojica su uveli novitet u dvočlanim bandovima – električni klavir / vokal + bubnjevi, (dakle nema gitare), ali količina zvuka koju proizvode je dostatna za tri banda! Uz autorske pjesme tu su i uspješnice njegovih prijašnjih bandova, ali i izvedbe Roberta Johnsona, Rolling Stonesa, Nine Simone ili Stoogesa.

Upad:

u predprodaji 40kn

na dan koncerta 50 kn

prodajna mjesta:

CAFFE BAR ŠTEDNA, Masarykova 19

BRAND TEXTIL, Trg Kralja Tomislava 1

AFTER PARTY: DJ Sale

(promo)