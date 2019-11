Tmurno, sivo i iznadprosječno toplo: Saznajte stiže li nam prava zima

Iznadprosječno topao vremenski period se nastavlja. Od studeni i dalje ništa, ako je vjerovati srednjoročnim, ali i dugoročnim prognostičkim izračunima. Tako da svi koji se pitaju kada će snijeg? Nije na vidiku 10 do 15 dana. Pogled na sam kraj mjeseca studenog, ali i prvu dekadu prosinca također trenutno ne ukazuje na zimsko vrijeme. Ljubitelji snijega još će se morati strpjeti.

Inače, prosječno tijekom studenog na području Virovitice imamo 2 dana sa snijegom. Malo klimatoloških podataka za grad Viroviticu tijekom studenog.

Maksimalnu visinu snijega tijekom studenog smo imali 30.11.1933. godine 33 cm Apsolutni minimum temperature zraka izmjerili smo 24.11.1988. godine -18,5°C Apsolutni maksimum temperature zraka izmjerili smo 05.11.2012. godine 25,5°C.



Duboka ciklona sa srednjeg Sredozemlja širi dolinu s frontalnim sustavom prema Jadranu. Utjecaj ciklone najmanje će se odraziti na vremenske uvjete na području istočnih kopnenih krajeva pa tako i područja VPŽ. Tijekom petka i subote vjerojatnost za slabu, mjestimičnu i povremenu kišu je mala. Dok su tijekom nedjelje kišne kapi gotovo sigurne, osobito sredinom dana te tijekom poslijepodneva.

Svi koji se pitate koji dan vikenda je povoljan za boravak ili radove na otvorenom. Moj savjet ili preporuka je petak ili subota. Temperature zraka iznadprosječno visoke, više će odgovarati prosječnim temperaturama zraka za početak mjeseca ožujka, nego za kraj mjeseca studenog.

U jutarnjim i večernjim satima mjestimice je moguća sumaglica ili magla. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo od 10°C do 13°C. Najviše dnevne 14°C do 19°C. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. U gorju na udare i jak.

Biometeorološke prilike će kao i prethodnih dana biti nepovoljne u većem dijelu zemlje. Kod meteoropata je moguća glavobolja, slabije raspoloženje i manjak energije. Moguće su pojačane tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici, pa im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora.

Tjedan pred nama donosi nam stabilnije vrijeme. Oborina ako i bude, neće biti puno. Tako da će vremenski uvjeti biti daleko povoljniji u odnosu na protekli tjedan. Temperature zraka i dalje iznadprosječno visoke. U jutarnjim i večernjim satima mjestimice je moguća sumaglica ili magla. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 8°C. Najviše dnevne 12°C do 16°C. Vjetar slab do umjeren istočnih i jugoistočni smjerova. (www.icv.hr, kp)