U organizaciji UHBDVDR Orahovica započeo Memorijal u čast poginulog hrvatskog viteza Željka Majora

Osmu godinu zaredom, Čačinci i okolica odaju počast poginulom hrvatskom vitezu Željku Majoru koji je svoj mladi život položio na oltar Domovine u ratnom Vukovaru. I ove godine, organizator sjećanja pod nazivom ”Stopama Željka Majora” je Udruga hrvatskih branitelja, dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Orahovica uz pokroviteljstvo Općine Čačinci, a treba svakako reći da je začetnik ove ideje Udruga navijača čačinački Alkosi.

Sjećanje je podijeljeno u dva dana, danas, prvog dana odana je počast Željku Majoru na njegovom grobnom mjestu na čačinačkom groblju te kod spomen biste na ulazu u Majorovu ulicu gdje je molitvu predvodio župnik čačinački vlč. Nedjeljko Androš. Sjećanju su nazočili zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, načelnik općine Čačinci Mirko Mališ, načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić, načelnik PU VPŽ Siniša Knežević, predsjednik UDVDR-a VPŽ i ratni zapovjednik Željka Majora Josip Nemec, predsjednik HVIDR-e i Odbora za hrvatske branitelje VPŽ Mato Bubaš te mnoštvo hrvatskih branitelja, učenici škole i mještani Čačinaca.

U sklopu programa u Hrvatskom domu kulture učenici čačinačke osnovne škole predstavili su se recitalima i literarnim uradcima, a potom su se obratili nazočni gosti. Ratni zapovjednik Željka Majora Josip Nemec prisjetio se svojih zajedničkih ratnih trenutaka sa Željkom Majorom, a posebno emotivno ispričao je njihov posljednji razgovor u vukovarskoj bolnici.

-Nagovarao sam ga da krene sa mnom u proboj, no on je to odbijao rekavši mi, pa neće valjda nas ranjenike dirati. Poznavajući mentalitet neprijatelja, osjećao sam tragediju i pokušao ga nagovoriti da krene sa mnom, mada niti iz proboja nisu svi izašli živi, ali to je bio jedini način. Željko je ostao u bolnici i dogodilo se što se dogodilo. Od srca sam zahvalan organizatoru, općini, školi i svima koji sudjeluju u ovom sjećanju jer Željko Major-Mađar je to itekako zaslužio, to je bio čovjek koji je istinski volio svoju Hrvatsku i za nju se borio srcem te na kraju i položio svoj život – rekao je Nemec.

Predsjednik HVIDR-e i Odbora za hrvatske branitelje VPŽ Mato Bubaš naglasio je važnost ovakvih događaja kao jedini način očuvanja sjećanja na hrvatske heroje.

-Mi smo poznati kao županija koja nikada ne zaboravlja niti jedno ime svojih hrvatskih branitelja. Danas smo čuli priču jednog heroja koji se vratio živ, o jednom koji nije. Tih godina svi smo bili spremni dati svoj život za našu Domovinu i ostvariti san svih svojih predaka i da danas djeca i mladi žive u miru i razmišljamo samo o boljitku svog života i svoje države. Ja bih samo želio da ovi mladi danas zapamte ime Željka Majora i, da, takvih poginulih heroja, nažalost ima jako puno, ali smo mi na njih ponosni i zato se nikada ne smije zaboraviti – rekao je Bubaš.

Načelnik općine Čačinci Mirko Mališ odao je priznanje Čačinačkim Alkosima kao pokretačima ovog sjećanja.

-Oni su krenuli, a UHBDVDR nastavio i svima se od srca zahvaljujem na tome. Kada sam slušao gospodina Nemeca kao da su to bile riječi iz nekog filma ili knjige, puno je tih svjedočanstva koja se ne pričaju tako često, a trebaju i moraju. Hvala vam dragi hrvatski branitelji što ste nama omogućili da slobodno živimo u našoj neovisnoj Hrvatskoj i mi smo ti koji ćemo čuvati uspomenu na vas, na poginule, na sveti Domovinski rat – rekao je Mališ.

Zamjenik župana Darko Žužak naglasio je kako je ovaj Memorijal prilika da se svi prisjete ne samo Željka Majora nego svih poginulih hrvatskih branitelja.

-Posebno mi je drago biti ovdje u jednoj situaciji u kojoj se događa jedna rijetkost, a to je da je velik broj mladih i djece prisutan na obljetnici iz Domovinskog rata i to je iznimno velika stvar i dosita hvala čačinačkoj osnovnoj školi na tome. Hvala organizatoru, Miroslavu Totu i njegovoj ekipi koja dugi niz godina ustraje na organizaciji ovog Memorijala jer to je način da sve generacije vječno pamte borbu za hrvatsku slobodu – zaključio je Žužak.

Hodnja od Čačinaca do Vukovara krenut će sutra ispred spomen biste Željka Majora u 8 sati ujutro. (www.icv.hr, vg)