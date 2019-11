Već tri godine OPG Vošćak iz Lukača proizvodi češnjak: Početak je bio skup, ali isplatilo se

Blagotvorna svojstva češnjaka svima su dobro poznata, uz to što je izvrstan začin za brojna tradicionalna, ali i moderna jela. U narodnoj medicini češnjak se upotrebljava za prevenciju i liječenje različitih bolesti. Bijeli luk snažan je prirodni antibiotik koji ubija veliki broj različitih bakterija, a pored toga stimulira imunosni sustav i normalizira crijevnu mikrofloru. Na našem području nema mnogo onih koji ga uzgajaju, a oni koji ga uzgajaju suočeni su s borbom protiv uvoznog. Zato smo posjetili OPG Vošćak iz Lukača, na kojem Josip Vošćak već tri godine uživa uzgajajući bijeli luk.

POLJE UMJESTO TELEVIZORA

Na „pothvat života“ Josip se odlučio, kako kaže, kada je shvatio da po dolasku kući s posla nema što drugo raditi, osim sjediti pred televizorom i drijemati. Uz uredski posao, rad na polju itekako dobro dođe, kaže Josip, koji je cijeli život gledao bake i djedove kako obrađuju beskrajne slavonske poljane. Iz tog razloga odlučio je slijediti njihove stope, iskoristiti oranice koje je dobio u nasljeđe i zasaditi bijeli luk.

Ideja za sadnju češnjaka došla je prije tri godine. Nakon mnogo razmišljanja i analiziranja tržišta, Josip je tada čvrsto odlučio da će se baviti poljoprivredom. Uslijedila je nabavka sjemena, no prije toga trebalo je izračunati odnos površine tla i sjemena koje je potrebno za prvu sjetvu.

– Početak je bio jako skup, samo sjeme je koštalo oko 25 tisuća kuna, za površinu od oko jutra. Trebalo je osigurati taj novac – prisjeća se početaka Josip V. te dodaje kako daljnja nabavka opreme nije bila problem jer je stari traktor naslijedio od djeda, a sadilicu za češnjak iznajmio. Prije sadnje sjemena trebalo se informirati, pa se Josip, uz knjige o poljoprivredi, poslužio savjetima na internetu.

– Kako sam odrastao na selu, znao sam otprilike što znači raditi na zemlji, no morao sam se informirati o zaštiti, prehrani, a i o uzgoju bijeloga luka. Nešto sam pročitao, nešto sam doznao od drugih ljudi koji već dugo godina uzgajaju češnjak – ističe Josip V.

S obzirom da postoje dvije vrste sjetve, one na početku vegetacije (proljetna sjetva) i na kraju vegetacije (jesenska sjetva) i da postoji nekoliko sorti češnjaka, shodno tome, ide i sadnja.

– Ispočetka sam sadio u proljeće i jesen, no odlučio sam se samo za jesensku sjetvu. Nakon sjetve, češnjak miruje i polako klija u zemlji u kojoj ostaje skriven do proljeća, kada se polje na kojem raste zazeleni – kaže Josip te pojašnjava kako češnjaku ne smetaju zima ni mraz, već suprotno; čak su mu i potrebni kako bi plod imao prepoznatljiv, intenzivan miris, okus i aromu. Zbog toga se češnjak ubraja u biljku koja ne zahtjeva mnogo posla. Josip Vošćak dodaje kako češnjak ima svoje štetnike, no nema mnogo rizika jer štetnik lukova muha napada isključivo luk i češnjak, a budući da češnjaka na ovim prostorima nema mnogo, ni ona se nema gdje razviti.

PRODA SVE ŠTO PROIZVEDE

Prvo vađenje bilo je uspješno. – Nitko od nas nije očekivao da će sada ljudi navaliti na kupnju češnjaka jer smo novi, nemamo vremena distribuirati se po tržnicama i slično, pa smo urod nastojali prodati „na veliko“, što je te godine i uspjelo – zadovoljno će Josip V. Srećom, na ovom kraju ima mnogo ljudi koji vole jesti češnjak i kojima je taj sastojak nezaobilazan u svakodnevnoj prehrani, pa je ovaj poljoprivrednik već prve godine sadnje uspio prodati sav prinos, što ga je ugodno iznenadilo i dalo mu novi vjetar u leđa. – Isto se dogodilo i ove godine, sretan sam što se potražnja ponovila – ponosno je rekao Josip V., kojemu je velika podrška u poslu supruga Patricija.

Baš kao i u svakom poslu, ponekad se dogodi da se nešto s vremenom zakomplicira. Prošle godine došlo je do komplikacija sa strojem za vađenje češnjaka, pa je Josip u kratko vrijeme morao smisliti kako će izvaditi češnjak iz zemlje. Vremena nije bilo „na bacanje“ jer češnjak, ukoliko predugo ostane u zemlji, može izgubiti kvalitetu.

– Uz pomoć dragih žena s ovoga kraja, to sam i uspio. Ja sam traktorom odorao, a one su ga skup-ljale. Za jutro zemlje trebalo nam je punih osam dana da izvadimo sav urod. Tu tehniku, volju i brzinu kojom su one vadile češnjak, nikada nisam vidio – prisjeća se Josip koji je i dandanas zahvalan svojim nadničarkama koje su ga tada spasile. Ove godine Josip nije imao tih problema. Prinos češnjaka je oko 1400 kilograma, od toga je 430 kila pohranio za sjeme te mu je ostalo 250 kilograma za prodaju.

Uvozni češnjak je iz Kine, Egipta i Španjolske

Police trgovačkih centara nude uvozni češnjak, rijetko koji trgovački lanac će imati češnjak isključivo s hrvatskih polja. Ovisno o trgovačkom lancu, potrošači mogu jesti češnjak iz Kine, Egipta i Španjolske.

– Hrvati bi svakako trebali težiti kupnji domaćih namirnica, pa tako i češnjaka, pritom ne mislim nužno na moj češnjak. No, ako već moraju odabrati uvozni, ja bih osobno odabrao onaj iz Španjolske jer je upravo ta zemlja najveći proizvođač češnjaka na svijetu – rekao je Josip te otkrio kako se protiv velikih uvoznika i ne pokušava boriti jer zna da je to poput borbe s vjetrenjačama, no nastoji se što bolje oglasiti preko društvenih mreža, kako bi ljudi što više čuli za njega i jeli njegov, domaći češnjak.

I češnjak i poljubac? Isprobajte, moguće je

Volite jesti češnjak, a ne volite bazditi po njemu? Bez obzira koliko pokušavali da se ne osjeti, miris češnjaka ostaje u vašem dahu cijeli dan. No, ne brinite, doznali smo kako možete pojesti češnjak, a poslije toga zablistati na spoju.

Naime, češnjak uzrokuje loš zadah zbog svoje loše komponente alil-metil-sulfid (AMS) koja je krivac za intenzivan miris. Žvakanjem češnjaka AMS se razgrađuje i izaziva otpuštanje karakterističnog mirisa. Aromatična komponenta češnjaka iz usta kreće u crijeva pa u krv, a iz krvi u pluća. Zadržava se u tijelu cijeli dan, sabotira dah i otpušta se kroz znojenje.

Neutralizirati neugodan miris i usta najbolje ćete moći, preporučuju znanstvenici, pojedete li jabuku, limunov sok i mentu, a pomoći bi mogli i peršin, zeleni čaj i špinat. Treba imati na umu da jednu od tih namirnica morate pojesti u kratkom vremenu. Jer, kada češnjak stigne u crijeva, a to traje tek nekoliko minuta, protumjera jabukom ili mentom neće više pomoći.