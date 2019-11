VELIKO PRIZNANJE Adrenalinski park Duboka dobitnik nagrade Simply the Best

Adrenalinski park Duboka dobitnik je nacionalne godišnje nagrade Simply the Best u kategoriji novi projekt u turizmu. Ovu nagradu za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije tradicionalno dodjeljuje UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia.

Nagrada je uručena na prigodnoj svečanosti koja se u okviru 21. poslovno turističke burze PUT održala u hotelu Labineca u Gradcu na Makarskoj rivijeri. Plakete su dobitnicima uručili Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i Maja Šimenc, direktorica tvrtke DMK Vall042 i Burze PUT. Nagradu je ispred Parka prirode Papuk primio Alen Jurenac, ravnatelj ustanove.

– Nakon nagrade za održivi turizam na Danima hrvatskog turizma, ovo je druga nagrada koju dobivamo po zasluzi projekta Geopriče UNESCO geoparka. Možemo reći da samo već sada primjer uspješnog provođenja projekta, a vjerujemo da nas najbolji rezultati tek čekaju – rekao je Jurenac.

Burza je ove godine okupila više od 150 sudionika, a Park prirode Papuk sudjelovao je u programu u kojem su se osim upoznavanja destinacije, održalo i niz prezentacija na temu „Destinacija – izazovi upravljanja i razvoja“. Višesatna poslovna radionica – Workshop B2B pokrenula je niz potencijalnih suradnji iz Hrvatske i inozemstvu cilju prepoznavanja Slavonije kao sve poželjnije turističke destinacije.

Interes za Adrenalinski park Duboka od samog njegovog otvaranja najavljivao je da će Park postati hit destinacija, a nagrada koja je došla na kraju godine potvrđuje da je posjetiteljima pruženo ono što im je nedostajalo.