Vrhunska oprema, odlična atmosfera i stručni treneri u novouređenoj teretani Powerlifting kluba Virovitica

Prije nešto više od pet mjeseci, točnije 1. lipnja ove godine Powerlifting klub Virovitica otvorio je svoju vlastitu teretanu za sve posjetitelje. Samom otvorenju, uz članove PK Virovitica, nazočilo je svega nekoliko posjetitelja, koji su došli vidjeti kako izgleda i kako je opremljena nova teretana u gradu Virovitici.

Jučer (srijeda) smo ponovno posjetili prostorije već spomenute teretane, a pitanje je što se dogodilo u međuvremenu. Odgovor je i više nego fantastičan, teretana broji više od 100 stalnih posjetitelja, članova s redovnom mjesečnom iskaznicom, ali isto tako povremeno dolazi i velik broj rekreativaca, koji nisu stalni “gosti”.

Prvotni prostor zbog velike posjete nije bio dovoljan, pa je otvorena i dodatna prostorija, u kojoj su smještene električne trake za trčanje i rekviziti namijenjeni uglavnom za grupne treninge. To je ujedno i novo u ponudi ove teretane.

-Zanimljivo je istaknuti da 80 posto stalnih članova čini ženski dio populacije. Što se tiče grupnih treninga, cure su se zaista povezale, pomažu si međusobno i stvorila se jedna prava obiteljska atmosfera – ističe Izidora Popović, članica PK Virovitica.

Teretana je opremljena Life Fitness spravama, inače spravama globalnog lidera u fitness industriji te profesionalnom opremom za natjecanje u powerliftingu. Sve to produkt je dugogodišnjeg truda i napornog rada članova Powerlifting kluba Virovitica.

Cijene su vrlo pristupačne. Mjesečne članarine iznose 130 kuna (treninzi 3x tjedno) i 150 kuna (svih sedam dana u tjednu), dok se cijene grupnih treninga plaćaju posebno, a iznose 180 kuna mjesečno. Dnevna cijena iznosi 20 kuna.

-Trenirati mogu svi. Nije u pitanju samo powerlifting, već ljudi mogu doći i baviti se fitnessom ili aerobikom. Imamo sve moderne sprave koje će svakom pojedincu pomoći u postizanju vlastitih ciljeva – naglašava predsjednik Powerlifting kluba Virovitica Dražen Moslavac.

Dražen je ujedno jedan od licenciranih trenera, a uz njega, za sve informacije i dodatne savjete možete se obratiti Mileni Đurđević (licencirana trenerica) i Danijelu Škopecu (licencirani trener, ujedno i predsjednik Hrvatskog powerlifting saveza) te Izidori Popović i Kristini Horvat. “Zlatna” petorka Powerlifting kluba Virovitica za vas je na raspolaganju svih sedam dana u tjednu.

-Teretana je zaista prilagođena za sve posjetitelje i posjeduje sve potrebne sprave za osobni rast i razvoj, prilagođena je svakom pojedincu. U teretani vlada jedna pozitivna atmosfera i veselim se svakom novog treningu. Cijene su pristupačne, a treneri izrazito stručni. U novouređenom prostoru, uz Life Fitness sprave, najviše mi se sviđa Eleiko oprema. Riječ je o svjetskom lideru i predvodniku u proizvodnji opreme za dizanje utega koja se koristi na svim svjetski priznatim natjecanjima – kaže nam Mario Lipai, dugogodišnji sportski rekreativac, koji je u novoj virovitičkoj teretani pronašao sve što mu treba u postizanju vlastitih ciljeva.

Ovo je odlična prilika za istaknuti i seminar za nacionalne suce (nacionalni IPF suci za powerlifting i bench press), koji će se održati u nedjelju, 24. studenoga u Virovitici s početkom u 13 sati.

Powerlifting klub Virovitica nastupit će sljedećeg mjeseca na Kupu grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu. Kup će se održati 14. i 15. prosinca u organizaciji Hrvatskog powerlifting saveza. Na ovom prestižnom natjecanju nastupit će Milena Đurđević i Kristina Horvat.

Nemojte propustiti stručne savjete i upute o pravilnom vježbanju, dođite u novouređenu teretanu i postanite član i dio “obitelji” Powerlifting kluba Virovitica.

TERETANA PK VIROVITICA

Ulica Matije Gupca 13

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – od 9 do 22 sata

Utorak – od 9 do 22 sata

Srijeda – od 9 do 22 sata

Četvrtak – od 9 do 22 sata

Petak – od 9 do 22 sata

Subota – od 10 do 22 sata

Nedjelja – od 15 do 20 sati

