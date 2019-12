Blanka i Stanko Jović iz Crkvara proslavili 50 godina ljubavi, vjernosti i sreće: U braku je najvažnija tolerancija i međusobno razumijevanje

Svaki puta kada smo svjedoci proslave velikih bračnih obljetnica, divimo se parovima koji toliko dožive zajedničkog života jer danas se brakovi ruše kao kula od karata i zapravo se, nažalost, čudi onome tko dugo izdrži. Iako je danas drugo vrijeme, ovo je priča koja otkriva sve vrijednosti zajedničkog života i putokaz kako bi isti trebao izgledati u jednom normalnom svijetu. Blanka (71) i Stanko Jović (73) proslavili su svojih 50 godina zajedničkog života, ljubavi, vjernosti i sreće i to doslovno tim riječima. Svoje bračne zavjete obnovili su pred oltarom Crkve Našašća svetog Križa uz dirljivu propovijed župnika Željka Strnaka, u a potom su proslavili svoj zlatni pir pred svojom rodbinom, prijateljima, kumovima, djeverima.

-Iako će mnogi misliti kako ću se sada ponoviti, kao i svi bračni parovi koji slave veliku godišnjicu, jednostavno se ovo mora reći. U braku je najvažnija tolerancija i međusobno razumijevanje, bez toga nema ništa. Ja uvijek volim reći da moja Blanka i ja živimo kao pas i mačka, bude tu režanja i oštri kandži, i to je normalno, ali prava je ljubav i snaga kada se pas i mačka neizmjerno vole – kaže Stanko Jović te se prisjeća trenutaka kada je upoznao svoju Blanku.

-Upoznali smo se zapravo slučajno. Tada je kroz naše Crkvare prolazila pruga, i oboje smo išli sa stanice, ona je bila nekih 500 metara dalje od mene. Vidio sam da ide nekakav curetak u haljini, činila mi se zanimljiva pa sam malo požurio. Vidio sam je kako lagano podiže haljinu do koljena kako bi preskočila baru koja je bila ispred nje, krenuo sam joj pomoći, no je bila brža, preskočila i požurila dalje, no, stigao sam je, počeli smo pričati i zajedno išli do naših kuća. Tako je sve počelo, kasnije smo se počeli češće družiti i viđati i eto – kaže uvijek vedri i nasmijani Stanko svima poznat kao dugogodišnji svirač, autoprijevoznik, predsjednik Turističke zajednice Orahovice, KUD-a Crkvari, nogometni djelatnik, jednostavno legenda ovog kraja.

Njegova supruga Blanka uvijek je bila samozatajna i povučena, a tako je bilo i na proslavi zlatnog pira.

-Ma lijepo je ovo, sretni smo što smo doživjeli ove godine i ovakvu proslavu. Svašta smo prošli, borili se kroz život i danas sam najsretnija što su naša dva sina uspješna, naši unuci zdravi i najljepše je evo kada smo danas svi zajedno u zagrljaju – kaže Blanka, a nju i Stanka na piru se razveselili prijatelja Ivan Grgurić koji je napisao i pročitao nekoliko duhovitih stihova o njihovom životu te Tamburaški sastav Kontra Feričanci svojom odličnom svirkom. Njihova unuka Vita u ime sinova Pavla i Zrinka te unuka Mattije, Tomislave, Zrinke i Nike je pročitala kratku poruku.

-Mi, vaša djeca i unuci smo razlog zbog čega imate sretnu obitelj, ali vi naši roditelji, baka i djed, ste razlog zbog čega mi imamo sretan život – rekla je mala Vita javno pred svima, a onda je stigla i mladenačka torta, simbolična kako je Stanko i opisao njihov zajednički život, u obliku mačke i psa. Bilo je tu suza, smijeha, zagrljaja, fotografiranja i pjesme jer 50 godina zajedničke sreće je istinski životni blagoslov. (www.icv.hr, vg)