Božićna poruka fra Roze Brkića: Želim da se za Božić opredjeljujemo za one stvarnosti koje nas ujedinjuju s Bogom i drugima

Draga braćo i sestre, dragi Virovitičani i Virovitičanke, rođenje je Gospodinovo u Evanđelju navješteno kao „velika radost za cijeli narod“. Želim i ja svima vama da doista i ovoga Božića budete dotaknuti „Ljubavlju Božjom prevelikom“, kako lijepo pjevamo u našoj božićnoj pjesmi. Sveti Franjo shvatio je da o toj radosti koja je njega tako duboko zahvatila, o radosti koju prepoznaje u dnu svoga bića, i kojoj kao takvoj kliče „Ti si naša Radost“, mora progovoriti svima. On je bio duboko pogođen tom istinom da je u Isusu Stvoritelj sebe učinio stvorenjem, Vječni sebe smrtnim, Svemogući sebe nemoćnim, ne bi li upravo svaki čovjek mogao postati i prepoznati se djetetom Božjim. Za njega otajstvo Božića nije toliko bio događaj koji je promijenio tijek ljudske povijesti, nego još više: događaj koji je ponovno toj povijesti dao istinski smisao! To je ona zarazna nada, zračenje kojim je Franjo zračio, i koje je htio čitavim svojim bićem navijestiti svima na koje ga je Bog namjerio i koji su se na njega namjerili, svim muškarcima i ženama tako željnima smisla, željnima nade – svim srcima nastanjenim dubokom čežnjom koja je veća i dublja od njih samih.

Zato Božićem slavimo Boga koji je došao među nas u svom Sinu, u Emanuelu, Bog s nama i za nas, koji nikada ne može biti Bog protiv nekoga. U otajstvu Božića slavimo svu čudesnost (ili još bolje ludost) Božje dobrote, sav raspon Božje ljubavi, ljubavi koja se u potpunosti doriče u otajstvu križa – ljubavi koja „oplijeni“ samu sebe, koja zahvaća služenjem i koja se snizuje do mjere svakog čovjeka.

To možda najljepše izriču i stihovi naše božićne pjesme „On za nas trpi čim se rodi…“. Božićno se otajstvo utjelovljuje u našoj konkretnoj svakodnevici, ono je zalog humanijeg života, života oplemenjenog i nastanjenog istinskim odnosom i poštovanjem prema drugima i drugačijima od nas. Života bogatog smislom, osposobljenog da gestama i riječima izrazi svu ljepotu i svjetlo; da odražava ono Svjetlo koje je zasjalo u Betlehemu i koje treba obasjavati i danas našu Viroviticu, sve prostore, sve pameti i sva srca obavijena tamom straha, neizvjesnosti i svakog dijeljenja među nama. Želim sebi i Vama da se uvijek, baš zato što je to Božić, više opredjeljujemo i borimo za one stvarnosti koje nas ujedinjuju jer su one puno veće od onih koje udaljuju i suprostavljaju!