Josip Đakić: HDZ ima samo jednog kandidata i to je Kolinda Grabar-Kitarović

Županijski odbor HDZ-a Virovitičko-podravske županije danas (srijeda) sazvao je konferenciju za medije u povodu nadolazećih predsjedničkih izbora. Konferenciju je održao predsjednik Odbora Josip Đakić te istaknuo kako je razlog sazivanja „razbijanje“ špekulacija o tome da HDZ ima dva kandidata za predsjedničke izbore.

– Hrvatska demokratska zajednica nedvosmisleno podržava samo jednog kandidata kojeg ima, a to je aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović – na samom je početku naglasio Đakić te se osvrnuo na jučer održano sučeljavanje predsjedničkih kandidata, istaknuvši kako je, od 11 kandidata, jedino aktualna predsjednica dala jasne odgovore i ima spreman program.

– Svi bahati, bezobrazni i svi oni koji su napravili cirkus od sučeljavanja i od političke utakmice za predsjednika, stvarno ne pripadaju ovom opusu kojeg bi hrvatski građani trebali zastupati ili u narednim izborima birati. Jučer je pokazano da materiju ne poznaju ni oni koji su obnašali visoke dužnosti i Hrvatsku odveli u dužničko ropstvo, kao što je to Milanović. Tu je i Škoro koji se jučer smrznuo. Vjerujte da kada se Milanović izgubi u svojim istupima, kada se Škoro smrzne, a koji je naučio na javne nastupe pred tisućama ljudi, onda je sve jasno. Ni jedan, niti drugi, a niti bilo koji treći kandidat, nisu „al pari“ gospođi Grabar-Kitarović po nijednom parametru koji bi se mogao vrednovati – rekao je Đakić, još jednom istaknuvši kako Miroslav Škoro nema potporu HDZ-a te da je jasno kakvu bi politiku on zastupao kada uživa potporu Stjepana Mesića i Ive Josipovića.

– Škoro nije kandidat Hrvatske demokratske zajednice i to neka svima postane jasno. Svi koji žele glasati za nekog drugog imaju pravo, no članovi Hrvatske demokratske zajednice imaju stranačku obvezu glasati za gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Stoga ih sve pozivamo da u ovim danima budu aktivni i snažni u nastojanju da Kolinda sa što jačim uspjehom pobjedi u prvom krugu, kako bi drugi krug bio što lakši i bolji. Vjerujemo da njezine reference koje je pokazala kroz proteklo petogodišnje mandatno razdoblje, kao i sve aktivnosti koje je obavljala kao ministrica vanjskih poslova, kao veleposlanica u SAD-u i kao zamjenica Glavnog tajnika NATO-a govore same za sebe. U svim tim segmentima jasno je pozicionirala Hrvatsku i na istoku i na zapadu svijeta. Od Putina do Trumpa, sa svima ima jako dobre odnose i svi je cijene jer je istinski predstavnik hrvatskog naroda, jer se istinski bori za sve ono što je Hrvatskoj potrebno. A najpotrebnije je blagostanje, zaustavljanje iseljavanja i nacionalna sigurnost – naglasio je Đakić.

Istaknuo je kako vjeruje da će Županijski odbor HDZ-a Virovitičko-podravske županije kao i do sada biti najsnažnija organizacija u potpori predsjednici te da će izboriti najbolje rezultate i doprinijeti pobjedi.

– Pozivamo sve građane, stranačke kolege, simpatizere da daju potporu našoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona najbolji kandidat i jedina koja u budućnosti može i hoće napraviti Hrvatsku bogatom i pristupačnom zemljom svima koji u njoj žive, koji u njoj rade i stvaraju – zaključio je Đakić. (www.icv.hr, ml)