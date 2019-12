KINO SLATINA Ovog vikenda na rasporedu komedija “Ideš? Idem!” i satirični triler “Dopunska nastava”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi nove naslove.

IDEŠ? IDEM!

komedija

petak, 06.18. u 18:00

subota, 07.18. u 18:00

nedjelja, 08.12. u 18:00

Kako bi izliječila slomljeno srce nakon prekida s Franom te iz inata ipak otišla na njihov planirani put u Istanbul, Veronika pristaje priključiti se avanturi na poziv prijateljice Kaje: njezin prijatelj iz djetinjstva Vid vozit će ih od Zagreba do Istanbula. Uvijek spreman na izazove, Vid krade djedov stari kombi te s Veronikom i Kajom kreće na roadtrip preko Srbije i Bugarske do Turske. Putem im se prisilno priključuju gamer Baka Prase koji vidi priliku da napokon stigne do Istanbula s ciljem da svog virtualnog neprijatelja, turskog gamera Merta Efea, konačno izazove na revanš. Baka Prase sa sobom vodi i Tonija, njegovu totalnu suprotnost: smirenog, povučenog i tihog momka. Veronika, Vid i Kaja isprva pomalo uplašeni pojavom Baka Praseta uskoro shvaćaju da je on dobričina mekog srca koji će vrlo rado pomoći ako se za to ukaže prilika. Dolaskom do Turske, ekipa konačno opušteno uživa upijajući prve dojmove prekrasnog Istanbula. No ubrzo shvaćaju da njihov kombi bespovratno klizi u Bospor…

Cijena ulaznice: 25kn