KORAK ISPRED KONKURENCIJE Upišite Autoškolu Karas i polažite na novom BMW-u 1

Potrebna Vam je vozačka dozvola? Pravo mjesto za Vas je Autoškola Karas, koja uspješno posluje na našem području već 26 godina. Polaznicima Autoškole Karas odnedavno se nudi mogućnost vožnje redizajniranog BMW-a serije 1 s najnovijom generacijom iDrive operativnog sustava i M-paketom, stoga je riječ o predstavniku s najviše sportskog duha koji je ujedno ostao u skladu sa standardnim modelom. Pregledom unutrašnjosti ovog BMW-a serije 1, vidi se niz detalja koji dodaju kabini ekskluzivni, visokokvalitetni osjećaj.

S jasnim i elegantnim dizajnom, zaslon s instrumentima potpuno je preoblikovan kako bi još veći naglasak stavio na fokus vozača. Korištenje iDrive Touch Controllera omogućuje vozaču lagan pristup i aktivaciju raznih funkcija vozila. Prilagodljivo sportsko upravljanje daje dojam izuzetne agilnosti za volanom, a dolazi s elektromehaničkim servo upravljanjem i prilagođava kut upravljanja prednjih kotača na prevladavajuću voznu situaciju. Ne propustite sjajnu priliku za vožnju ovog „ljepotana“ s pogonom na sva četiri kotača i 150 konjskih snaga. Ukoliko odlučite postati vozačem, novi tečaj započinje 9. prosinca.

ZVONIMIR KOLARIĆ INSTRUKTOR JE VEĆ 22 GODINE

Problemskom nastavom do najboljih rezultata

Zvonimir Kolarić posao instruktora vožnje obavlja već 22 godine te je kroz njegovo učenje oko 1200 kandidata uspješno položilo vozački ispit. Ljubav prema automobilima i vožnji Zvonimir gaji odmalena, kada se kao dječak igrao po tepihu na kojemu su nacrtane prometnice. Uvijek je, kaže, pazio da automobili voze desnom stranom, zastao prije raskrižja i uredno ih parkirao na označena mjesta. Interes prema automobilima rodio se tada, a traje još i danas. Biti instruktor odgovoran je posao, njihov zadatak je mlade ljude naučiti voziti automobil i odgovorno se ponašati na cesti. Dugogodišnje iskustvo koje Zvonimir ima iza sebe itekako je od velike pomoći kada se radi o odgovornom odgoju vozača.

– Iskustvo koje sam stekao tijekom godina rada omogućuje mi da pogodim razmišljanje kandidata i predvidim grešku prije negoli ju kandidat uopće napravi. S kandidatima koji su spremni poslušati savjet kako bi naučili, lakše je raditi i predviđati njihove postupke, dok je one „s predznanjem“ teže priučiti vožnji primjerenoj prometu – kaže instruktor Kolarić te dodaje kako ponekad vozaču treba dopustiti da proba voziti automobil i pri većoj brzini kako bi stekao dojam, ali uvijek prema propisanim pravilima, zakonom propisanim ograničenjima uz budno oko instruktora.

– Najčešći oblik nastave je problemska nastava, gdje kandidatu zadajem problem, pa se on treba snaći i pronaći rješenje. To je najbolji način učenja koji daje odlične rezultate – vozače koji su spremni za svaku situaciju na cesti – ističe instruktor Zvonimir te poziva na dodatni angažman roditelja da, nakon što kandidat položi vozački ispit, provjere kako njihovo dijete vozi prije no što mu predaju ključeve osobnog automobila. Uz B kategoriju, instruktor Kolarić kandidate uči voziti i motocikle A1, A2 i A kategorije. Bez zadrške se može reći da je to potpuno različit način poduke kandidata.

– Instruktor više nije u automobilu zajedno s učenikom i komunikacija se provodi na drugačiji način. Polaznika je važno upoznati s ozbiljnošću sudjelovanja u prometu, zatim mu pojasniti kako voziti, a ako je potrebno, i sjesti s njim na motocikl, u svrhu kvalitetne izobrazbe – govori Z. Kolarić te dodaje kako je plan i vizija ono na čemu on inzistira sa svakim kandidatom, bez obzira radi li se o polazniku koji uči voziti automobil ili motocikl.

FILIP RIBIĆ VJERUJE DA SE POZITIVNOM ATMOSFEROM NAUČI VIŠE

Dobar vozač automobil neće iskoristiti kao “oružje“ na cesti

Zanimanje o kojem je sanjao još kao dječak, Filip Ribić danas živi. Instruktor je u Autoškoli Karas već četiri godine. Iako najmlađi, ne nedostaje mu iskustva kao ni pozitivne energije. Zbog ljubavi koju Filip gaji prema vozilima, odlučio je nakon završene srednje škole položiti školu za instruktora vožnje te nastaviti ljubav prema vožnji širiti budućim vozačima. U tom nimalo laganom poslu, prije svega važno je osvijestiti kandidate na opasnosti koje sa sobom nosi sudjelovanje u prometu.

– Različite prometne situacije donose različite postupke. Polaznici ponekad nisu svjesni da ukoliko se ne pridržavaju propisanih pravila, u rukama drže „oružje“ kojim mogu ugroziti kako svoj, tako i tuđi život. Instruktor je tu da s kandidatom osvijesti tu odgovornost – otkriva instruktor Ribić. Uz odgovornost dolazi i prometna kultura, pa instruktor Ribić osobito pazi da su kandidati svjesni da su s njima u prometu i pješaci, osobito mlađih i starijih dobnih skupina.

– Prve sate vožnje posvećujemo tehnici vožnje, kako bi polaznici mogli što bolje upravljati vozilom. Zatim vježbamo tehničke elemente, kao što su parkiranje, polukružno okretanje i tek pred kraj obuke polaznike pripremam za ispit – pojašnjava instruktor Filip te dodaje kako je najvažniji pojam opasnost koju nosi promet. Za vrijeme poduke, osim na sigurnost i kulturu u prometu, instruktor Ribić pazi i na atmosferu u autu.

– Vesele me polaznici koji na sat vožnje dolaze nasmijani, odmorni i koncentrirani. Nastojim s njima održati sat u pozitivnoj radnoj atmosferi koja im puno znači pa često pribjegavam njegovanju prijateljskog odnosa s polaznikom, a sve za odlične rezultate – kroz smijeh priča instruktor Ribić.

Da pozitivne radne atmosfere ne nedostaje, potvrđuje i Jelena Španić koja je na 21. satu vožnje. O svome instruktoru ima samo najbolje riječi, pojašnjavajući kako nije upoznala osobu koja ima više razumijevanja od njega.

– Instruktor Filip neumorno će ponavljati greške koje činim, čak iako ih nekoliko puta ponovim. Smirenim glasom će ukazati na to i nastojati da greške više ne ponavljam – zadovoljno je rekla Jelena te dodala kako se s instruktorom lako sprijateljila.

MLADEN FAŠAJIĆ INSTRUKTOR JE VEĆ 11 GODINA

Polaznike uči procjenjivati reakcije drugih vozača

Posljednjih 11 godina „ured“ instruktora vožnje Mladena Fašajića su njegovi automobili, zadnjih nekoliko godina je to Golf 7. Posao je to, kaže, zbog kojeg ujutro ustaje s osmijehom na licu. Svaki njegov kandidat je drugačija osoba pa posao koji obavlja nikada nije isti. Misao da bi mogao postati instruktorom, pojavila mu se nakon osnovne škole, kada je upisao Srednju školu za cestovni promet u Zagrebu. Kako kaže Mladen, veseli ga rad s ljudima koje uči vožnji, ali i to kako voziti i razmišljati o vožnji u isto vrijeme.

– Moja obaveza nije samo kandidata naučiti kako se automobil vozi, već ga naučiti da prilikom vožnje predviđa moguće situacije „čitajući misli“ drugih vozača jer su oni itekako nepredvidljivi. Jedino tako se rađa kvalitetan vozač – otkriva instruktor Fašajić. U Mladenovu „uredu“ izmjenjuje se i do osam kandidata dnevno, tako da je uvijek dinamično, a svaki kandidat znači i drugačiju atmosferu u automobilu.

– Prije svakog sata vožnje procjenjujem je li kandidat spreman za današnji sat vožnje. Ako nije, kroz razgovor nastojim otkriti što ga opterećuje te ga navesti da se pribere, kako bi bio koncentriran na vožnju. Ponekad je bolje i preskočiti sat vožnje ako osoba iz nekog razloga nije dovoljno pribrana da odvozi sat – objašnjava instruktor Mladen te dodaje kako se taj scenarij dogodio samo nekoliko puta u njegovoj instruktorskoj karijeri. Uz potpunu koncentraciju, važna je i motivacija kandidata. Upravo volja je ta koja kandidata potiče da svaki sat vožnje napreduje u vještini vožnje automobila.

– Uvijek je važno paziti na motivaciju kandidata, ponekad kandidati dođu s pretpostavkama da je voziti auto vrlo lagano, a nekada se ispostavi da je to ipak teži zadatak, osobito ako ne poznaju promet. Baš zato je važna motivacija kandidata. Svakog od njih pratim u njihovom napretku te ih usmjeravam ka konačnom uspjehu, a to je položen vozački ispit i sigurno korištenje automobila cijeli život – ističe instruktor Fašajić dodavši kako mu je najdraže vidjeti osmijeh na licu zadovoljnog kandidata.