KRAĆI PUT DO ZAGREBA Otvorena željeznička pruga Sveti Ivan Žabno – Gradec

Željeznička pruga Sveti Ivan Žabno – Gradec puštena je u ponedjeljak u promet, a to je prva nova dionica pruge u Hrvatskoj izgrađena nakon 52 godine. Dionica duljine 12,2 kilometra otvorena je simboličnom povratnom vožnjom niskopodnim vlakom. Među putnicima su bili predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Vrijednost cijelog projekta, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, iznosi 258 milijuna kuna. Radi se o dionici kojom prometuju prigradski vlakovi, a nova pruga će omogućiti kraće putovanje pa će se tako od Bjelovara do Zagreba moći stići za sat vremena u odnosu na dosadašnjih dva sata zbog raznih predsjedanja sa vlaka na autobus, piše Glas Istre. Za stanovnike Virovitičko-podravske županije to također znači brži dolazak do primjerice Zagreba, gdje će sada od Virovitice do Zagreba putovanje trajati maksimalno 2:40 sati.

Izgrađena je jednokolosiječna pruga s pripadajućim stajalištima, s tri nadvožnjaka, tri podvožnjaka i jednim mostom. Obavljena je i izgradnja i rekonstrukcija spojnih i obilaznih cesta u duljini od deset kilometara.

Premijer Plenković je istaknuo kako će nova pruga omogućiti kvalitetniju prometnu komunikaciju građanima Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, a putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba skratiti za gotovo sat vremena.

– Nakon ulaganja u ceste, došlo je desetljeće željeznice u koju ćemo uložiti veći dio investicija u prometnu infrastrukturu ukupne vrijednosti od tri milijarde eura – istaknuo je Plenković.

Ministar Butković rekao je da se u Hrvatskoj trenutno realiziraju projekti u željezničkoj infrastrukturi vrijedni oko 1,25 milijarde eura te da će uskoro biti započeti i neki novi projekti.

– Putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba sada traje nešto više od sat vremena, a nakon što se dovrši rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog kolosijeka od Križevaca do Dugog Sela, što očekujemo potkraj 2021. godine, putovat će se 50 minuta – rekao je Butković.

Zahvaljujući suradnji Bjelovarsko-bilogorske županije i HŽ Putničkog prijevoza, putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba preko dionice nove pruge do kraja godine bit će besplatno.

To se odnosi na sve putnike koji će na putovanje do Zagreba krenuti s bjelovarskog kolodvora. (glasistre.hr, icv.hr)