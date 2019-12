Krešimir Mišak u Orahovici: Postalo je nemoguće previdjeti kako će svijet izgledati za nekoliko godina

Udruga PAUK Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice, u prostoru bivše dvorane kina ”Papuk” organizirali su predavanje Krešimira Mišaka, poznatog voditelja popularne HRT-ove tv emisije ”Na rubu znanosti”. Tema predavanja je “Transhumanizam”. Nazočne su uoči predavanje pozdravili predstavnica Turističke zajednice grada Tanja Maričić te predsjednik Udruge PAUK Mirko Kufner. Mišak je, kao i uvijek, bio iznimno zanimljiv s pregršt odličnih informacija i zaključaka.

-Prvi put u povijesti postalo je nemoguće predvidjeti kako će svijet izgledati za nekoliko godina. Razvoj tehnologije preselio je transhumanizam sa stranica SF-romana u život, s njegovim obećanjima nadgradnje čovjeka pomoću tehnologije, kako bi on bio “više nego ljudski”. No, zapravo je riječ o ideji i praksi stapanja čovjeka i stroja, učitavanja čovjeka u ‘cloud’ kako bi bio besmrtan i razvoju virtualnih stvarnosti. Dok tehnologija bez ograda i etičkih upita nudi transhumanizam, koji se temelji na razumijevanju ljudskog mozga isključivo kao uređaja za računanje u kojem se svijest pojavila slučajno kao rezultat kompleksnosti neuronskih mreža, dotle se znanstvene discipline 21. stoljeća sve više odmiču od materijalističke paradigme. One sve više pokazuju u kojoj mjeri doživljaj i interpretacija stvarnosti defiiraju stvarnost, koja je u temelju informacijska, vibracijska i frekvencijska – baš kao i mi sami, a pokazuju i da naš um i naše “ja” nisu tek računalni procesi. Sve veće razumijevanje fraktlane geometrije nudi posve nove modele svijeta, od kojih smo se odmakli, a sad im se opet približavamo no ovoga puta ne kroz misticizam nego kroz modernu znanost 21. stoljeća – rekao je između ostalog Mišak koji je oduševio nazočne, a kako kaže predsjednik PAUK-a Mirko Kufner, potvrdili su to sami.

-Bilo je kao i uvijek uz Mišaka izuzetno zanimljivo i edukativno, a potrudili smo se da bude besplatno za sve posjetitelje. Kino dvorana je bila prepuna, posjetitelji su došli čak iz Slavonskog Broda, Našica i mnogih drugih slavonskih mjesta i gradova, a riječ je o onima koji pomno prate Mišakov rad. Bilo je zanimljivo i nakon predavanja jer smo organizirali afterparty u Caffe baru Baza gdje nas je Krešimir Mišak počastio svojom odličnom akustičnom svirkom – zaključio je Kufner. (www.icv.hr, vg)