Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Virovitici: Ne biramo osobu nego pravac kojim će Hrvatska ići

Oko tisuću članova i simpatizera Hrvatske demokratske zajednice danas (petak) je dočekalo aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović na njenom predizbornom skupu u Virovitici. Ondje su ju dočekali domaćini, saborski zastupnik i dopredsjednik HDZ-a Tomislav Tolušić, saborski zastupnik, predsjednik HVIDR-e RH i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Josip Đakić, župan i dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije Igor Andrović te gradonačelnik i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a grada Virovitice Ivica Kirin, kao i brojna Mladež i Katarine s područja grada i županije. Skupu je nazočio i župan i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, branitelji, utemeljitelji HDZ-a, načelnici općina i gradonačelnici, gospodarstvenici i brojni drugi članovi i simpatizeri.

Okupljenima se prvi obratio gradonačelnik grada Virovitice i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Ivica Kirin koji je istaknuo kako je aktualna predsjednica tijekom svoje karijere i samog mandata pokazala koliko joj je stalo do Hrvatske te kako je upravo to, ono najvažnije.

– Drago mi je da jednu stvar ljudi shvaćaju, a to je da postoji ona tiha Hrvatska. 90 posto ovog stanovništva koje radi, stvara i pokreće ovu zemlju na različite načine, kroz šport, gospodarstvo, znanost, u svojim poljima, svojim tvrtkama ili svojim kućama. I postoji ona druga manja Hrvatska koja je glasna i koja se koristi svim mogućim sredstvima da blati ovu zemlju i o njoj priča najgore. No upravo onaj veliki dio Hrvatske koji radi i stvara birat će onoga tko će nas voditi u pravom smjeru, a to je naša kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović – rekao je u svom govoru Kirin.

Župan virovitičko-podravski i dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Igor Andrović istaknuo je kako je aktualna predsjednica Grabar-Kitarović jedina predsjednica koja je redovno održavala kontakt sa županima, za razliku od prijašnjih.

– Danas imamo priliku svi mi župani, gradonačelnici i načelnici često biti na sastancima s Predsjednicom, Premijerom i Vladom koji slušaju naše probleme i koji nam pomažu da ostvarimo sve naše projekte. Sve ono što ste vidjeli u županijama, pa tako i našoj, i što ste čuli, stavili ste u svoj program. Čuli ste naše probleme i saželi ih u svoj program koji je opipljiv i vidljiv, za razliku od vaše konkurencije koja svoje programe nema. Mi smo pokazali kao Virovitičko-podravska županija da smo najjači kada su u pitanju izbori, to smo pokazali i na izborima za Europski parlament gdje smo ostvarili najbolji rezultat i vjerujte da ćemo takav rezultat ostvariti i na predsjedničkim izborima. Jer kako vi kažete Hrvatska zna, al vjerujte i Virovitica zna – rekao je Andrović.

Saborski zastupnik, predsjednik HVIDR-e RH i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Josip Đakić zahvalio je predsjednici Grabar-Kitarović na njenoj drugoj posjeti stradalničkom području Voćina i Četekovca.

– Naših žrtava je previše, stotinu civila i tristo branitelja. Zahvalni smo vam što znate i što vas je briga o tome koliko se žrtvovao ovaj narod ovdje u prošlim vremenima i spriječio da ovdje baš u Virovitici bude granica Velike Srbije. Vjerujemo da vi, kao što to i pokazujete, u svakom segmentu dišete s nama. Dišete srcem hrvatskim i dušom hrvatskom i to je ono što mi cijenimo, poštujemo i volimo i zajedno se s vama veselimo svakom hrvatskom uspjehu. Čestitam vam na svim pobjedama koje ste ostvarili za Hrvatsku, vjerujem da ćete i nadalje sa svojim timom ljudi to nastaviti i pomoći Hrvatskoj u oporavku nakon teških ratnih stradanja. Stoga vam želim još jedan mandat da snažno i čvrsto vodite hrvatsku politiku u svijetu jer samo vi to najbolje znate – rekao je Đakić.

Saborski zastupnik i dopredsjednik HDZ-a Tomislav Tolušić istaknuo je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prva predsjednica koja se “spustila u narod i pet godina slušala probleme građana i u okvirima svojih ovlasti pokušala to riješiti”.

– Ostavili ste debelo plaćen posao, materijalnu i obiteljsku sigurnost, vratila se sa vrhunskih položaja da bi bila tu, među nama. Slušala sve naše probleme i borila se za nas. Vjerovao sam da će tako biti, iako nisam nikad mogao biti sa stopostotnom sigurnošću. Danas, nakon pet godina mogu reći da su sva moja očekivanja, a i više od toga, ispunjena. Danas se Hrvatska prepoznaje u cijelom svijetu. Predsjednik, odnosno predsjednica, je temelj vanjske politike i prva slika koju vidi i Amerika i Rusija i Njemačka i Kina ili bilo tko drugi. U toj slici, zbog naše predsjednice, Hrvatska danas ima pozitivnu reputaciju i odličnu priču – rekao je Tolušić.

Na koncu, svima se obratila aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i zahvalila svima na dolasku i potpori. Posebno je pozdravila branitelje i njihove obitelji te istaknula kako kako će nastaviti raditi na pronalasku svih nestalih u Domovinskom ratu i da na tome nikad neće odustati. U kratkim crtama je iznijela svoj program te istaknula kako će se zalagati za umirovljenike, za veće mirovine i pravobranitelja koji će štititi njihova prava i omogućiti im da se glasnije čuju u javnosti. Jednako tako i za poljoprivrednike, za osmišljavanje dugoročne strategije koja će pomoći da poljoprivrednik ne bude “socijalni slučaj”, već postane poduzetnik.

– Da poljoprivreda ne bude djelatnost u koju se lupaju subvencije, već se one daju doista ne samo da bi vam se pokrio dohodak, nego da bi mogli raditi na svojoj zemlji, inovirati, koristiti nove tehnologije i prije svega krenuti proizvoditi proizvode dodane vrijednosti koji su radom više intenzivni, ali će vama donijeti puno veću korist i puno veći boljitak. Za takve proizvode su Europa i ostatak svijeta zaista zainteresirani jer je Hrvatska zemlja zdrava i nekontaminirana i moramo iskoristiti tu prednost – istaknula je Kolinda G. Kitarović.

U svom govoru podsjetila je prisutne da je najnoviji član njene obitelji upravo kujica Kika koju je udomila u virovitičkom skloništu.

– Ona meni i mojoj obitelji donosi beskrajnu radost. A upravo su obitelj i čovjek u središtu mojeg programa. On je nastao radom na terenu s vama. Kroz pet godina prošla sam svaki pedalj Republike Hrvatske. Razgovarala sa svima i svako mi je iskustvo bilo dragocjeno – rekla je i osvrnula se na kritike javnosti zbog njenog “prisnog i ljudskog” pristupa.

– Kad pogledam sve te silne kritike i gafove, od crveno bijelih kvadratića na dresu do prijateljskih odnosa sa stranim državnicima kao što su Trump, Macron, Putin… Kad me kritiziraju da sam obilazila Hrvatsku jer sam išla u turizam. Pa vi koji ste radili moje programe najbolje znate koliko su to teški programi bili i koliko sam radila s ljudima. A ja vam kažem, dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao što sam ja! A drugo nikada vas nisam i nikada vas neću osramotiti ni u Hrvatskoj niti u svijetu. Uvijek ću s ponosom nositi, ne samo crveno bijele kvadratiće, nego i hrvatsko ime. Jer ja u svijetu nisam Kolinda Grabar-Kitarović, nego hrvatska predsjednica koja predstavlja svoju državu i ne dopušta da ju se gurne u posljednji red nego će se uvijek izboriti za prvo mjesto među najvećima. Zbog vas – istaknula je predsjednica.

U svom govoru posebno je naglasila da će se zalagati za gospodarski oporavak ovog kraja, poticanje investicija i povratak mladih.

– Izbori koji su pred nama, 22. prosinca, bit će iznimno važni, jer tada ne biramo osobu nego pravac kojim će Hrvatska ići. Izađimo na izbore, dajmo glas za Hrvatsku koja zna, koja mora bolje i onda idemo zajedno učiniti to bolje – zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović. (www.icv.hr, ml; foto: M. Rođak)