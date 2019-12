U prepunoj Preradovićevoj kući u Grabrovnici održan Božićni koncert Područne glazbene škole dr. Marijana Jergovića Pitomača

Područna glazbena škola dr. Marijana Jergovića Pitomača danas (četvrtak) je održala tradicionalni koncert povodom Božića u prepunom Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića.

Na Božićnom koncertu nastupilo je Orkestar glazbene škole s pjesmama Radujte se narodi i Kyrie Eleison, za njima slijedili su Jan Stilinović i Anastazija Cesar koji su na klaviru izveli Boogie Voogie Zvončiće, Fran Antoljak je na harmonici izveo hrvatsku narodnu pjesmu Vehni, vehni fijolica, Vito Kodžaga na tamburi je izveo Brahms-Mađarski ples br. 5, dok je Zbor glazbene škole otpjevao pjesmu Božić dolazi.

Tea Jakupec i Nika Bušetinčan na flauti su izvele hrvatsku božićnu popijevku Djetešce nam se rodilo i englesku božićnu pjesmu Joy to the world. Ivano Novoselac na harmonici je izveo Darbenko-Valcer za baku , Dorian Jakupec na gitari izveo je pjesmu Jingle Bells, Dorotea Troha i Paula Siladić na klaviru izvele su The last Rose of Summer.

Ema Živko , Tea Jakupec i Jan Šokec uz glazbenu pratnju gitare Katje Šokec otpjevali su hrvatsku božićnu popijevku Tiha noć. Fran Zvonar na tamburi izveo je hrvatsku narodnu pjesmu Monforina. Ivano Novoselac, Dominik Popović i Ven Kovač na harmonikama su izveli Ihr Kinderlein Kommet. Tamburaški komorni sastav i komorni djevojački zbor izveo je dvije hrvatske božićne popijevke Radujte se narodi i Veselje ti navješćujem. Na samom kraju Limena glazba Pitomača izvela je Turski marš od W.A. Mozarta.

Koncert je privukao mnogobrojnu publiku koja je uživala u predivnim božićnim skladbama.(www.icv.hr, ib)