UDRUGA PAUK U petak, 20. prosinca u Orahovici počinje tradicionalno “Božićno rokanje”

Udruga PAUK Orahovica ove godine, uz svoj veliki jubilej od 10 godina postojanja i rada, obilježava i deset godina odlične glazbene blagdanske manifestacije, točnije koncerta pod nazivom “Božićno rokanje”.

“Božićno Rokanje” je pravi zimski glazbeni festival u srcu Slavonije, a ove godine se, nakon nekoliko godina, ponovno vraća na staru lokaciju, bivšu kino dvoranu u središtu Orahovice i to 20. i 21. prosinca od 20 sati.

-U toj je dvorani davne 2009. godine sve i počelo i drago nam je da smo se za desetu obljetnicu vratili ovamo. Kako je to uobičajeno, festival će trajati dva dana, a ovogodišnji program se sastoji od nastupa ukupno pet bendova uz popratne sadržaje i after ex-yu rock & hip-hop party kako bi se posjetitelji mogli i nakon koncerta zadržati u prostoru i uživati do sitnih jutarnjih sati slušajući glazbu koja se nažalost sve više gubi u današnje vrijeme. U petak, 20. prosinca na ovu vruću pozornicu dolaze Ribe iz Našica i popularni M.O.R.T. iz Sinja, dok će se u subotu, 21. prosinca na pozornicu popeti The Muddy Breakdown iz Slatine, zvijezde u dolasku Detmeć iz Požege te zvijezda domaće hip-hop scene Kandžija iz Osijeka sa svojim popratnim bendom Gole Žene. Oba dana za After party i stare ex-yu rock & hip-hop hitove biti će zaduženi Dj-i iz udruge. Posjetitelji će imati priliku prisustvovati premijernim promocijama novih albuma grupa Detmeć pod nazivom Na Rubu, kao i novog albuma Kandžije, Plafon, koji iz dana u dan postižu veliku popularnost – kaže predsjednik PAUK-a Mirko Kufner.

Pretprodaja ulaznica krenula je 6. prosinca, a cijena jednodnevne ulaznice je 40 kuna, dok je festivalska 60 kuna. Na dan koncerta cijena raste za 10 kuna (dnevna), odnosno 20 kuna (festivalska). Ulaznice se mogu kupiti na nekoliko lokacija u Slavoniji i to Caffe Bar BAZA i Caffe bar Plavac Orahovica, Caffe Bar Štedna Virovitica, Caffe Bar Prijašin 2 Slatina i BeerGarden Našice.

-Pokrovitelj manifestacije je Turistička zajednica grada Orahovice, a donatori Grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i trgovina BRIIT Orahovica. Pozivam sve ljubitelje dobre alternativne i urbane glazbe da nam se pridruže i da zajedno rokamo. Sve ove godine pokazalo se kako je ovaj naš mali festival pun pogodak za blagdanske dane i jedan od značajnijih zimskih festivala u regiji, a mogu reći da nam dolaze posjetitelji iz cijele kontinentalne Hrvatske – zaključio je Kufner.

