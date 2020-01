FOTO Suhopolje, Pitomača, No Limit i Papuk osigurali završnicu 12. zimskog dvoranskog prvenstva VPŽ u uzrastu U-11

U sportskoj dvorani Osnovne škole Gradina odigrane su utakmice obje skupine 12. zimskog dvoranskog prvenstva za mlađe uzrasne kategorije Virovitičko-podravske županije u uzrastu U-11.

Domaćin prvog dijela je bio Nogometni klub Suhopolje, a popodne je domaćin bio domaći Nogometni klub Gradina. Plasman na završnicu iz skupine A su osigurali Suhopolje i Pitomača, dok su se iz skupine B plasirali No Limit i orahovački Papuk.

Rezultati:

Skupina A:

BRATSTVO – SUHOPOLJE 0:2

VIROVITICA I – SLATINA 0:3

PITOMAČA – MLADOST (ČAČ) 1:0

SUHOPOLJE – VIROVITICA I 3:1

PITOMAČA – BRATSTVO 4:0

MLADOST (ČAČ) – SLATINA 0:2

VIROVITICA I – PITOMAČA 0:3

SLATINA – SUHOPOLJE 1:2

BRATSTVO – MLADOST(ČAČ) 0:1

PITOMAČA – SLATINA 4:0

BRATSTVO – VIROVITICA I 2:3

MLADOST (ČAČ) – SUHOPOLJE 1:4

SLATINA – BRATSTVO 3:0

VIROVITICA I – MLADOST (ČAČ) 0:1

SUHOPOLJE – PITOMAČA 1:1

Skupina B:

PAPUK – GRADINA 3:0

VIROVITICA II – NO LIMIT 0:1

VOĆIN – PAPUK 2:1

GRADINA – VIROVITICA II 1:1

VOĆIN – NO LIMIT 1:2

PAPUK – VIROVITICA II 1:0

NO LIMIT – GRADINA 0:0

VIROVITICA II – VOĆIN 3:1

NO LIMIT – PAPUK 3:0

GRADINA – VOĆIN 2:1

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)