KINO SLATINA Ovog vikenda na rasporedu animirani “Špijunaža i kamuflaža”, komedija “Igra s vatrom” i horor “Kletva”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

ŠPIJUNAŽA I KAMUFLAŽA – SINK

-animirani

petak, 03.01. u 17:00

subota, 04.01. u 17:00

nedjelja, 05.01. u 17:00

Super špijun Lance Sterling (Will Smith) i znanstvenik Walter Beckett (Tom Holland) su potpune suprotnosti. Lance je uglađen i opušten. Walter nije. No Walter to nadoknađuje svojom inteligencijom i inovacijama, stvarajući super uređaje koje Lance koristi na svojim legendarnim misijama. No kad dođe do neočekivanih događaja, Walter i Lance odjednom se moraju osloniti jedan na drugoga. A ako ovaj čudan dvojac ne nauči surađivati, cijeli svijet će biti u opasnosti. Špijunaža i kamuflaža je animirana komedija smještena u svijet internacionalne špijunaže.

Cijena ulaznice: 20 kuna

IGRA S VATROM

-komedija

petak, 03.01. u 19:00

subota, 04.01. u 19:00

nedjelja, 05.01. u 19:00

Kada su Jake Carson (John Cena) i njegov elitni tim iskusnih vatrogasaca (Keegan-Michael Key, John Leguizamo i Tyler Mane) od požara došli spasiti troje klinaca, brzo shvaćaju da ih nikakav trening nije mogao pripremiti za taj najzahtjevniji posao – dadilje. Vatrogasci nikako ne uspijevaju locirati roditelje spašene djece, dok svoje živote, poslove, pa čak i svoju vatrogasnu službu okreću naglavačke. Brzo će otkriti kako su ta djeca poput vatre – divlja i nepredvidiva.

Cijena ulaznice: 25 kuna

KLETVA

-horor

petak, 03.01. u 21:00

subota, 04.01. u 21:00

nedjelja, 05.01. u 21:00

Radnja filma otkriva nam tajnu uklete kuće koja unutar svojih zidova krije strašnu smrt i užas koji uništava živote svih koji kroče preko praga. Ljudi u ukletoj kući ili poginu, ili polude, ili padnu u stanje katatonije. Koga smrtonosna kletva zarazi – umire, a nova se kletva rađa i poput virusa prenosi na svakoga tko uđe u kuću, u beskrajnom lancu užasa koji postaje sve veći…

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina, video: youtube.com)