KRENULE PRIPREME U ORAHOVICI Na prvi trening Papuka stiglo 20 igrača, Vidaković uzeo papire, Periša na izlaznim vratima

Pod vodstvom trenera Stjepana Mađarića, nogometaši orahovačkog trećeligaša Papuka krenuli su sa zimskim pripremama za nastavak proljetne sezone u 3. HNL Sjever.

Na prvu prozivku i prva dva treninga odazvalo se 20 igrača, što je posebno razveselilo trenera Mađarića.

-Odazivom sam izuzetno zadovoljan, još uz ovih 20 igrača očekujemo i priključivanje Živkovića i to je jedna sada zadovoljavajuća brojka s kojom se može ozbiljno raditi. Pred nama je 40 dana rada, od čega ja planiram 35 treninga i četiri do šest pripremnih utakmica. U tom periodu ćemo igrati s momčadima naše jačine i jačima od nas, jer želim svim igračima pružiti priliku da se pokažu u jakim utakmicama i da se tako dokažu, pokažu i vjeruju da ćemo mi iz struke to znati vrednovati i prepoznati. Konkurencija je sada veća i zaoštrena i to je dobro za klub, a na meni je i ljudima koji vode klub, podići razinu rada koja će nas radovati i nešto jamčiti. Naš primarni cilj je ostanak, odnosno podići se za barem jedno mjesto više koje nam garantira utakmicu više na domaćem terenu u play-offu, zatim sljedeći cilj je, ako bude moguće dohvatiti što veći plasman, pa ako možemo i do tog šestog mjesta. Isto tako, jako je važno ostvariti i ono što smo si zajednički u klubu postavili kao zadatak, a to je Županijski kup i naravno još dodatno raditi na stabilizaciji kluba – kaže trener Stjepan Mađarić te naglašava da kroz pripreme očekuje i neke probleme:

-Problem su prije svega ti tereni, nikad ne znaš kada će biti smrznuti i tvrdi, posebno kod nas kod kuće gdje pokušavamo sačuvati glavni, pa maksimalno koristimo pomoćni koji je puno tvrđi. Isto tako, problem je i s nekim igračima koji rade ili su u vojsci pa ne mogu doći na trening s ostalima, tu treba osigurati dodatne termine ili da treniramo u kasnijim terminima što opet zahtjeva pojačavanje reflektora na terenu. Ali, na probleme se nikad nisam žalio i imam puno povjerenje u vodstvo kluba da ćemo zajedno sve na vrijeme i na najbolji mogući način riješiti. Važno je da pripreme odradimo maksimalno i prije svega bez ozljeda i siguran sam da ova momčad može puno, jer ovi momci žele napredovati, žele raditi i imaju ogromnu volju pokazati da vrijede – dodaje Mađarić.

Kapetan momčadi, iskusni Tomislav Bušljeta također vjeruje u svoje suigrače.

-Imamo odličnu momčad, samo da sve prođe bez ozljeda i siguran sam da je proljeće naše. Ono što mogu u ime momčadi obećati, je da ćemo dati sve od sebe i pokazati da smo prava momčad – kratko je rekao Bušljeta.

Što se tiče igračkog kadra, iz Papuka su otišli još ranije Ante Knežević, sada u zimskom periodu Josip Vidaković, a na izlaznim vratima je i Dario Periša dok se intenzivno razgovara s nekoliko pojačanja, neki već i treniraju u klubu, no sve će biti poznato kroz idući tjedan kad se “potpišu papiri”:

-Ja nisam euforičan trener, ali niti tragičan, jednostavno uvijek pokušavam postaviti stvari realno. Svjestan sam naše situacije, nije lako, ali radom se može puno i uvijek se sjetim jednog našeg vrhunskog hrvatskog igrača koji je igrao u Italiji, kada je rekao da je život nogometaša život gladijatora i to je jedini put kojim svi trebamo ići – zaključio je Mađarić.

