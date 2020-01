LOŠA VIJEST ZA PUŠAČE Cigarete poskupljuju za dvije kune

Teško je reći koliko će točno cigarete poskupjeti, duhanci se još uvijek nadaju kako će Ministarstvo financija uvažiti njihove argumente, no prođe li uredba koja je ovih dana “došla” u javnu raspravu, kutija cigareta uskoro će u prosjeku poskupjeti za dvije kune – piše vecernji.hr

Nacrt nove Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode koji je u javnoj raspravi do 3. veljače, predviđa, naime, da se specifične trošarine na cigarete povećaju za 40 kuna za tisuću komada, sa sadašnjih 335 na 375 kuna, dok bi proporcionalne trošarine ostale na 34 posto od maloprodajne cijene. U slučaju da je iznos ukupne specifične i proporcionalne trošarine niži od ukupnog iznosa propisane minimalne trošarine, ona bi se povećala za 74 kune, sa 755 na 829 kuna.

Na e-tekućine plaćala bi se trošarina od jedne kune za jedan mililitar. Na grijane i nove duhanske proizvode trošarina ostaje 600 kuna po kilogramu, a na cigare i cigarilose 600 kuna na 1000 komada. Na sitno rezani i ostali duhan za pušenje trošarine bi ostale 600 kn/kg. No, više trošarine nesumnjivo će utjecati na daljnji rast cijena u duhanskom sektoru. Sa zadnjim povećanjem trošarina krajem 2018. godine, koje je bilo nešto manje od sada planiranog, cigarete su u prosjeku poskupjele dvije kune po kutiji. Naš izvor tvrdi kako je zbog tadašnjeg povećanja trošarina državni proračun lani uprihodio 150 milijuna kuna manje nego godinu ranije, kad je prikupljena svota bila 450 milijuna kuna. Potrošnja cigareta u Hrvatskoj pala je 4 posto, ali ne zato što manje ljudi puši, nego zato što prelaze na druge alternative poput grijanog duhana, a raste i kupnja u susjednim zemljama gdje su cigarete još uvijek dosta jeftinije.

– Kod podizanja trošarina važno je da to bude odmjereno i postupno, kako bi se minimizirali negativni utjecaji rasta tog poreznog opterećenja. To se prvenstveno odnosi na utjecaj na poslovanje svih sudionika u lancu opskrbe, kretanje razine ilegalne trgovine te razinu kanaliziranja potrošnje prema jeftinijim cigaretama. U pogledu drugih kategorija, prvenstveno je važno razlikovanje različitih kategorija proizvoda, s obzirom na njihove posebnosti. To se osobito odnosi na proizvode kao što su e-cigarete i grijani duhanski proizvodi, čija je posebnost upravo to da imaju potencijal značajno manje štetnosti u odnosu na cigarete – neslužbeni je komentar duhanaca.

