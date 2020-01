Našički Caffe bar Radić i čačinački Lješnjak United u velikom finalu 32. orahovačkog malonogometnog turnira “Zima”

Poluzavršni dan bio je još dramatičniji i zanimljiviji. Sve je počelo utakmicom za treće mjesto u konkurenciji igrača do osam godina u kojem je Škola nogometa Fešk bila bolja od Voćina, zatim je 3. mjesto kod uzrasta do 10 godina pripalo Školi nogometa Orahovica pobjedom protiv vršnjaka iz Našica, a broncu oko vrata stavili su i Orahovčani do 12 godina pobjedom protiv Feričančana.

U kategoriji do 14 godina broncu je osvojila ekipa NK Mladosti iz Čačinaca pobjedom nakon šesteraca protiv Voćina, da bi Voćin ipak došao do trećeg mjesta u kategoriji igrača do 16 godina pobjedom protiv Sparte.

Kod juniora treće mjesto pripalo je orahovačkom CB LA Vie pobjedom protiv Škole nogometa Fešk, a veteranski ogled između veterana NK Fešk i orahovačkog CB Vertiga pobjednika je, i to Fešk, odveo u završnicu, dok je poraženi Vertigo primio brončane medalje za treće mjesto. I onda je krenula nogometna ludnica seniorskog polufinala.

Prvo dobar uvod i odlična partija Caffe bara Radić koji su potpuno deklasirali Gideon brothers iz Viljeva uz čak četiri pogotka briljantnog Elvisa Mihaljevića. Drugo seniorsko polufinale, bez premca najljepša i najkvalitetnija utakmica turnira, utakmica zbog kakve se gleda nogomet i dolazi na tribine. Dvije izvrsne momčadi Duhovi i Lješnjak United pružile su pravu nogometnu poslasticu.

Sve je krenulo u znaku Duhova koji su prvo poluvrijeme odigrali na visokom nivou i pogocima Vratkovića, Marina i Antonija, vodili 2:0. U drugom su se dijelu Duhovi nepotrebno povukli, što Lješnjak United koristi na najbolji mogući način i pogocima Domagoja Damjanovića i Jurice Šantića zasluženo izjednačuje. Lješnjak je nastavio pritiskati što im je donijelo i potpuni preokret, a pogodio je Marin Čavić.

To je malo razbudilo Duhove koji su krenuli na sve ili ništa i nekih tri minute prije kraja sjajnom akcijom uspjeli izjednačiti preko Bojana Gvozdenovića. I onda drama, Duhovi u posljednjoj minuti ne koriste dva “mrtva zicera”, promašivali su Radinković i Vratković, s druge strane Nospak pogađa gredu i krenula je lutrija šesteraca. Tu je glavnu ulogu preuzeo mladi vratar Lješnjak Uniteda Dominik Nikšić koji bravurozno brani udarce Turkovića i Radinkovića te donosi Lješnjaku veliko finale.

Rezultati polufinalnog dana:

U-8 NK Voćin – ŠN Fešk 1:2

U-10 NK Mladost-ŠN Orahovica 0:2

U-12 ŠN Orahovica – ŠN Fešk 4:1

U-14 NK Voćin – NK Mladost 0:0 3:4p

U-16 NK Voćin – MNK Sparta 2:0

Juniori CB LA VIE – ŠN Fešk 1:0

Veterani CB Vertigo – Veterani NK Fešk 0:2

Mjesta Čačinci Desperados – S. Jošava/N. Jošava/Crkvari 0:1

Poluzavršnica seniori: CB Radić – Gideon brothers 7:1

Poluzavršnica seniori: Lješnjak United – Duhovi 3:3 – 2:1p

(www.icv.hr, vg)