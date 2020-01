Počelo 12. županijsko zimsko dvoransko malonogometno prvenstvo mlađih uzrasnih kategorija – prvi završnicu osigurali NO Limit i Slatina

U nedjelju 19. siječnja u sportskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića u Slatini susretima najmlađih nogometaša U-9 iz B skupine počelo je 12. županijsko zimsko dvoransko malonogometno prvenstvo mlađih uzrasnih kategorija koje već tradicionalno organizira Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije.

U konkurenciji pet klubova iz Virovitice, Slatine, Orahovice i Gornjeg Bazja, prvi su „vizu“ za završnicu ovjerili mladi nogometni poletarci iz NO Limita i Slatine. Oni su sasvim zasluženo osvojili prva dva mjesta.

Rezultati – 1. kolo: No Limit – Papuk 2:0, Slatina – Bratstvo 3:1, 2. kolo: Virovitica I – No Limiti 1:6, Papuk – Slatina 1:3, 3. kolo: Bratstvo – Papuk 0:3, Slatina – Virovitica I 4:1, 4. kolo: Virovitica I – Bratstvo 2:0, No Limit – Slatina 1:0, 5. kolo: Papuk – Virovitica I 2:3 i Bratstvo – No Limit 0:2. Konačni plasman: 1. No Limit 12 bodova, 2. Slatina 9, 3. Virovitica I 6, 4. Papuk 3 i 5. Bratstvo bez bodova.

U drugoj skupini, čije će se utakmice igrati u Voćinu za dva prva mjesta, koja osiguravaju također završnicu županijskog dvoranskog prvenstva borit će se Suhopolje, Voćin, Virovitica II, Pitomača i Graničar-Bušetina. (www.icv.hr, mš)