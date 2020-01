Pri kraju su radovi na Dječjem vrtiću u Špišić Bukovici: Na jesen u njegovim će prostorijama moći boraviti do 50 mališana

Pri kraju su radovi na novom Dječjem vrtiću u Špišić Bukovici. Kako kažu iz Općine, djelatnici Cestogradnje iz Slatine i Drvnih konstrukcija iz Voćina obavljaju odličan posao te je vrtić gotovo u potpunosti poprimio svoj oblik. Od jedanaest vrtića koji se na području Virovitičko-podravske županije grade sredstvima Ministarstva poljoprivrede putem mjere iz Programa ruralnog razvoja, dva se razlikuju od ostalih – građeni su od prirodnih materijala s naglaskom na drvo. Jedan je upravo ovaj u Š. Bukovici, a drugi se gradi u Gradini.

Vrtić je vrijedan više od 4,2 milijuna kuna, ali njegova prava vrijednost je neprocjenjiva za roditelje s područja općine koji s nestrpljenjem iščekuju završetak radova. Prema riječima općinskog pročelnika Tomislava Obrovca završetak radova i upis mališana se očekuje do ljeta ove godine.

– Naša želja je da djeca u vrtić krenu s početkom pedagoške godine, a to je 1. rujna. Vrtić mogu pohađati maksimalno dvije skupine do 25 djece od treće do sedme godine života, odnosno do polaska u školu – rekao je pročelnik.

Projektnu prijavu za Dječji vrtić u suradnji s Općinom izradila je VIDRA, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr, ml)