Prva pobjeda najmlađih virovitičkih košarkašica, Petra Grbac i Dorotea Blažičević najbrže u košarkaškim igrama

Kako Ženski košarkaški klub Virovitica ima čak 30 djevojčica koje mogu igrati na prvenstvu Regije Sjever za djevojčice do 11 godina, klubu je odobreno da u ovom natjecanju može nastupiti s dvije ekipe.

Prvenstveni cilj ove prijave bilo je stjecanje iskustva za iduću godinu kada će biti spremni za ovaj rang natjecanja no djevojčice su u nedjelju u Varaždinu sve iznenadile pobjedom nad favoriziranom ekipom ŽKK Koprivnice. Naime ekipa iz Koprivnice koja se bori za drugo mjesto i put na Prvenstvo Hrvatske u Varaždin je doputovala nešto oslabljena što je probudilo nade u nešto povoljniji rezultat no nitko nije očekivao nešto više od časnijeg poraza, ipak pođimo redom. Nakon prve osvojene lopte niz teren se je sjurila Petra Grbac i Virovitica je povela, a da to nije bio “labuđi pjev” pokazala je u idućem napadu kada je solo prodorom svoju ekipu dovela do +4, a kada se u strijelce upisala i Mia Milković, gostujuća trenerica bila je primorana pozvati minutu odmora pokušavši pribrati svoje igračice koje su nakon toga krenule znatno agresivnije te se uskoro opet ušlo u egal i prva četvrtina je završila minimalnim vodstvom igračica iz Koprivnice.

Drugu četvrtinu “ukradenom” loptom i odličnim solo prodorom otvorila je Dorotea Blažičević i ponovno prednost vratila na stranu Virovitice da bi se u jednom napadu fantastično snašla Katarina Kanjka i stvorila značajniju prednost. U to vrijeme svoje obrambene zadatke odlično su izvršavale Ema Kovačević, Lana Grabić i Emma Bušetinčan Ferenzffy na čije dodavanje je Antonija Štefović upisala još jedan važan koš te je semafor na kraju poluvremena pokazivao +5 za djevojčice iz Virovitice.

Na poluvremenu je gostujuća trenerica učinila sve što je mogla da probudi svoje igračice, ali granitna virovitička obrana sve je napade spremno izdržala. Jednu od ključnih akcija na utakmici odradila je Tea Pospišil nakon što je “ukrala” loptu ponajboljoj gostujućoj igračici te proslijedila Miji Milković koja je svojim trećim ubačajem povećala prednost za već teško dostižnih +7.

Igračice Koprivnice ipak su pri kraju pritisnule i počele smanjivati prednost no tada je veliku odlučnost pokazala Lucija Petras i spremila važan koš dok je točku na i svojim drugim ubačajem stavila Dorotea Blažičević za veliko veselje djevojčica i njihovih roditelja. Na kraju možemo konstatirati da su djevojčice ispunile sve zadaće koje su pred njih postavljene i zaslužile veliki pljesak cijele dvorane na kraju utakmice.

ŽKK Virovitica II – ŽKK Koprivnica 20:18

ŽKK Virovitica II: Lana Grabić, Doretea Blažičević 4, Petra Grbac 4, Mia Milković 6, Ema Kovačević, Katarina Kanjka 2, Tea Pospišil, Lucija Kovačević 2, Emma Bušetinčan Ferenzffy i Antonija Štefović 2.

Na turniru je održano i natjecanje u košarkaškim igrama gdje su naprosto briljirale Petra Grbac i Dorotea Blažičević i u brzini i poligonu pobijedile znatno starije djevojčice te se plasirale na završnicu, odnosno ALL STAR utakmicu.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)