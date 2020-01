U utakmici punoj imperativa Lavice došle do bodova: Mnogo prolivenog znoja za nastavak uspješne serije

Na svom novom domaćem terenu u sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić rukometašice 1234 Virovitice u 13. kolu 1. lige došle su do nove pobjede i dva vrijedna boda koja su ih još više primakla opstanku u ligi pobijedivši Murvicu 35:32.

Možda će zvučati pomalo pretenciozno ali je ova utakmica po mnogo čemu sličila na polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva koju su večer prije odigrali rukometaši Hrvatske i Norveške u Stockholmu. Virovitički sastav u nekoliko navrata je „lomio“ gošće iz Crikvenice, ali je njihov otpor slomio tek u posljednje dvije minute.

Domaće igračice su povele 6:3 i pomalo se činilo da idu ka sigurnoj pobjedi, ali su stale te gošće serijom 4:0 dolaze do prednosti 7:6. Lavice se ponovno bude i imaju dva pogotka prednosti. Posljednje tri minute prvog dijela gošće iz Crikvenice ponovno vode i na odmor odlaze s minimalnom prednošću 17:16.

Otvaranje drugog dijela obilježila je domaća vratarka Marija Devald koja je gotovo četiri minute bila nesavladiva te su domaće igračice otišle na 19:17. Prednost Lavica u narednim minutama varira od jednog do tri pogotka. Gošće se nisu predavale i nekoliko puta su uspjele izjednačiti rezultat koji se lomio do posljednje minute, kada je virovitička ekipa s 33:32 otišla na 35:32 i upisala dva nova boda. Po običaju Lavice su do bodova došle uz puno prolivenog znoja. Moglo je to proći i puno ležernije, ali one očito ne znaju drugačije. Žele i svoju publiku i svog trenera stalno držati budnima. Sve igračice koje su ušle u igru imale su niz dobrih poteza, ali i pokoju pogrešku. Bitno je da su u ključnim trenucima napravile prave poteze, koje su ekipu dovele do novih bodova. Ponovno su najviše pružile najiskusnije Tena Mioč Cabadaj i Maja Mlinarić, kojima se odlično priključila Marija Devald na vratima. I ovog puta publika je bila osmi igrač rukometašica 1234 Virovitice. Sada imaju sedam dana priprema za novi domaći susret s Dugim Selom. (www.icv.hr, mš, foto: Matija R.)