ZMNT ORAHOVAČKA “ZIMA” Dva pogotka Klepača za siguran ulazak Duhova u drugi krug, CB Radić i Lješnjak United petardom ispratili protivnike

32. orahovačka malonogometna “Zima”, u organizaciji Caffe bara Blues, ušla je u drugi seniorski krug, a ostale konkurencije polako su počele igrati susrete same završnice ili posljednje utakmice po skupinama.

Deveti natjecateljski dan otvorio je uobičajeno najmlađi uzrast do osam godina i to ogled NK Mladosti iz Čačinaca i Škole nogometa Orahovica. Orahovčani su pokazali bolji nogomet i na kraju zasluženo slavili. U kategoriji do 10 godina odigrane su dvije utakmice. U prvoj je NK Slatina bila minimalno bolja od vršnjaka iz Donje Motičine, dok je u drugoj Voćin bio uvjerljiv kontra čačinačke Mladosti.

U uzrastu do 12 godina Prijatelji su bili puno bolji od čačinačke Mladosti dok je u ogledu momčadi do 14 godina čačinačka Mladost zasluženo, minimalno svladala Školu nogometa FEŠK Feričanci. U skupini momčadi do 16 godina, Škola nogometa Fešk Feričanci i NK Voćin odigrali su neodlučenih 1:1, a zbog velike razlike u plasmanu, šesterci nisu bili potrebni.

U kategoriji juniora odigrane su utakmice poluzavršice. U prvoj poluzavršnoj utakmici OPG Rukavina bio je uvjerljiv i siguran protiv orahovačkog Caffe bara La Vie, uz dva pogotka Matije Ognjenovića. U drugoj poluzavršnici također uvjerljiva pobjeda, ovoga puta momčadi Error 404 Mario gold protiv feričanačkog Feška.

Krenuo je potom drugi seniorski krug utakmicama iz obje skupine i sigurnim slavljem tri favorita: orahovačkih Duhova, našičkog Caffe bara Radić i čačinačkog Lješnjak Uniteda. U skupini D odigrane su dvije utakmice. U prvoj su Duhovi uz dva pogotka Klepača svladali Majice Tisak, a potom je Caffe bar Radić pobijedio Autodijelove Hečimović Čačinci uz dva pogotka Mateja Jovića.

U posljednjoj utakmici dana, onoj skupine E, čačinački Lješnjak United bio je bolji od Apokalipse iz Brezika, uz pet različitih strijelaca, pogađali su: Šantić, Nemet, Ninčević, Jozić i Periša.

U-8 NK Mladost Čačinci – ŠN Orahovica 0:2

U-10 Vugori Donja Motičina – ŠN Slatina 0:1

U-10 NK Voćin – NK Mladost Čačinci 4:0

U-12 NK Mladost Čačinci – Prijatelji 0:4

U-14 NK Mladost Čačinci – ŠN Fešk Feričanci 1:0

U-16 ŠN Fešk Feričanci – NK Voćin 1:1

Juniori OPG Rukavina – CB La Vie 5:0

Juniori Error 404 Mario Gold Slatina – ŠN Fešk Feričanci 5:0

Seniori D Duhovi – majiceitisak.hr 3:1

Seniori D CB Radić – Autodijelovi Hečimović 5:1

Seniori E Lješnjak United – MNK Apokalipsa 5:1

(www.icv.hr, vg)