FOTO Planinari virovitičkog HPD-a “Papuk” započeli etapno planinarenje Slavonskim planinarskim putem

Planinari virovitičkog HPD-a “Papuk” odlučili su ove godine započeti etapno planinarenje Slavonskim planinarskim putem (35 kontrolnih točaka), a cilj je u dvije godine proći “cijeli krug” (oko 330 kilometara) kroz jednodnevne izlete.

Tako su prošle nedjelje, 2. veljače krenuli autobusom iz Virovitice do Planinarskog doma i prvog vrha Petrov vrh, gdje su ih dočekali domaćini PD “Petrov vrh” Daruvar, koji su im se i pridružili u ovom izletu. Krenuli su u 8 sati spustom prema potoku Stančevac kojega su prešli “Slivinim mostom” uspješno, pa su šumskim putem došli na livadu kod sela Donji Borci, zatim do manastira Pakra uz rijeku Bijela, pa sve do spomenika i izvora na ušću potoka Purnice i do vrha Velikog Javornika (KT2 – 717 metara).

Nakon pauze i fotografiranja nastavili su put do sela Španovica gdje ih je čekao autobus. Bilo je to prvih 23,5 kilometara za 18 hrabrih virovitičkih planinara i četiri planinara iz Daruvara, koji su u 8 sati hoda i boravka na stazi uistinu uživali u ljepotama Zapadnog Papuka. Za dva tjedna nastavljaju dalje svoju avanturu.

(www.icv.hr, HPD “Papuk” Virovitica)