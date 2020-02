KOORDINACIJA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE Ove godine bi trebala početi izgradnja dionice od Virovitice do Špišić Bukovice u dužini 4,5 km

I Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija imaju zajedničku želju da brza cesta dođe i do Bjelovara i do Virovitice. Značilo bi to, prije svega, razvoj gospodarstva ali i bolju prometnu povezanost ovog dijela s ostatkom RH, zaključeno je danas (u ponedjeljak) na sastanku Koordinacije za izgradnju brze ceste koji je održan u zgradi Virovitičko-podravske županije. Završetak izgradnje očekuje se za 5 do 7 godina, pod uvjetom da u ovoj godini bude gotova kompletna projektna dokumentacija i da se raspiše natječaj za kompletnu dionicu za svih 59 km.

Današnjem Koordinacijskom sastanku nazočili su ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, njegov pomoćnik Alen Gospočić, saborski zastupnici Josip Đakić i Tomislav Tolušić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegovi zamjenici Marijo Klement i Darko Žužak, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin sa zamjenikom Damirom Marenićem i suradnicima, gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić te predstavnici Hrvatskih cesta.

– Radi se o najvećem i najvažnijem projektu kako za grad Viroviticu tako i za Virovitičko-podravsku županiju, naglasio je gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.Z ahvaljujem Vladi RH jer je u svom proračunu osigurala 44 milijuna kuna za kompletnu dokumentaciju za cestu od Bjelovara do granice s Republikom Mađarskom, u duljini 59 km. S projektantima smo dogovorili da u gradnju krećemo iz dva pravca, od Farkaševca prema Gudovcu i od Virovitice do Špišić Bukovice u dužini 4,5 km. Tijekom ove godine očekujemo građevinsku dozvolu, tijekom ljeta raspisivanje natječaja i odabir izvođača kako bi na jesen krenuli s radovima na navedenoj dionici. Razlog za to je što želimo staviti do znanja da se gradnja brze ceste ne može zaustaviti nikakvim političkim odlukama.

– Sufinanciranje izgradnje planirano je iz nove financijske omotnice EU od 2021. do 2027.godine, tako da nam je sada najvažnije riješiti kompletnu dokumentaciju. Brza cesta je od izuzetnog značaja jer tako Virovitica postaje sjecište najvažnijih prometnih pravaca D2, D5 i D12, što jamči razvoj ne samo grada Virovitice već i cijele Virovitičko-podravske županije ali i ovog dijela RH i mi doslovno postajemo regionalno prometno čvorište, što će Virovitici osigurati ubrzani razvoj gospodarstva, naglasio je gradonačelnik Ivica Kirin.

– Svaka ovakva Koordinacija je dobra i ono što mogu potvrditi je da imamo veliku potporu i u Hrvatskim cestama i u nadležnom Ministarstvu. Svakih tri do četiri mjeseca održavamo ovakve sastanke kako bi bili upoznati sa svom problematikom , jer puno je tu administracije i birokracije koju treba riješiti kako bi konačno počeli graditi tu brzu cestu. Iz perspektive grada Bjelovara ostalo je još 12 km brze ceste koji se tek trebaju početi graditi, a isto tako imamo još 5 km ceste za koju je raspisan natječaj i čekamo izvođača radova i vjerojatno će u ovoj godini krenuti i radovi. Svim snagama ćemo se boriti i utjecati da i cesta prema Virovitici ide istim tempom, i to nas korist oba grada, i Virovitice i Bjelovara, zaključio je gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak. (www.icv.hr, bg, foto: M. Rođak)