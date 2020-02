Marin Jurić Čivro sa skladbom “Naivno”, 29. veljače u Opatiji nastupit će na Dori i loviti put prema Eurosongu

Nakon što je nedavno, u duetu s Ninom Kraljić osvojio 2. mjesto na Zagrebačkom festivalu sa skladom “Zima” (pjesma se trenutno nalazi na 10. mjestu HRT Top 40 liste najemitiranijih domaćih pjesama u radijskom eteru), u subotu, 29. veljače, Virovitičanin Marin Jurić Čivro “jurišat će po Doru” koja će se održati u Opatiji.

Uz Marina, koji će put prema Eurosongu loviti sa skladbom “Naivno”, bit će tu još 15 izvođača:

1. Marin Jurić Čivro – Naivno

2. Elis Lovrić – Jušto

3. Edi Abazi – Coming home

4. Mia Negovetić – When it Comes to You

5. Colonia – Zidina

6. Zdenka Kovačićek – Love, Love, Love

7. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske

8. Jure Brkljača – Hajde nazovi me!

9. Damir Kedžo – Divlji vjetre

10. Lorena Bućan – Drowning

11. Alen Vitasović & B. Matija Čerina – Da se ne zatare

12. Aklea Neon – Zovi ju mama

13. Indira – You Will Never Break My Heart

14. Nikola Marjanović – Let’s forgive

15. Đana – One

16. Bojan Jambrošić – Više od riječi

(www.vpz.hr, www.eurosong.hr)