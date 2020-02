POVIJESNI DAN ZA OPĆINU LUKAČ Dječji vrtić „Bubamara“ otvorio vrata za 40-ero mališana

Utorak, 4. veljače 2020. godine ostat će zapisan kao jedan od najznačajnijih dana u povijesti općine Lukač. Naime, u Gornjem Bazju danas je svoja vrata mališanima s područja općine otvorio Dječji vrtić „Bubamara“ – simboličnog naziva prema simpatičnoj malenoj životinjici koja je u narodu poznata kao nositelj sreće i blagostanja.

Prvi je to od jedanaest vrtića koji je otvoren, a gradio se sredstvima Ministarstva poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije. O djeci će se brinuti četiri odgajatelja, pedagog i viša medicinska sestra. Zahvaljujući subvenciji Općine Lukač, roditelji će za svoju djecu plaćati 450 kuna mjesečno (puna ekonomska cijena iznosi 1.600 kuna nap.a.).

Radove je izvela tvrtka Gradba iz Brezika, a vrijednost investicije, uz opremanje, bila je oko 5.000.000 kuna. Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića „Bubamara“ financirano je bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Mjeru “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Ministarstva poljoprivrede i Općine Lukač, uz punu potporu Virovitičko-podravske županije, dok je projekt izradila Razvojna agencija VIDRA.

Svečanom otvorenju Dječjeg vrtića „Bubamara“ nazočili su saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, saborski zastupnik Tomislav Tolušić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenicima: Marijom Klementom, Darkom Žužakom i Igorom Pavkovićem, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, „domaćin“ ove svečanosti – načelnik općine Lukač Đuro Bukvić, načelnik općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler, načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu VPŽ Vesna Šerepac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Bubamara“ Krunčica Topolovčan, ravnatelj Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Gornjem Bazju Saša Topić, predstavnici tvrtke Gradba – izvođača radova, župnik Župe sv. Luke u Lukaču Mario Mesić te drugi uvaženi gosti.

Sve nazočne na samom početku pozdravila je ravnateljica Krunčica Topolovčan naglasivši kako će radno vrijeme vrtića biti od 6 do 16 sati, dok će sam rad biti organiziran prema potrebama i interesima kako djece, tako i njihovih roditelja.

– Iznimna mi je čast i vrlo sam ponosna i sretna što naša općina Lukač napokon ima vrtić. Dugo smo to priželjkivali i ovo je povijesni dan za sve nas. Kad smo objavili javne upise, odaziv je bio prilično velik. Sva djeca koja su bila prijavljena, ujedno su i primljena. Vrtić će pohađati 40-ero djece smještene u dvije odgojne skupine, jasličku i vrtićku. Obje skupine su mješovite. U jasličkoj su djeca od godinu do tri godine starosti, dok su u vrtićkoj djeca od tri do šest godina starosti. Nalazimo se u neposrednoj blizini osnovne škole i nogometnog igrališta, lokacija nije prometna, tako da mislim da će djeca biti vrlo zadovoljna u našem vrtiću – rekla je ravnateljica Topolovčan.

Nazočnima se potom obratio i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić, jedan od najzaslužnijih za uspješno provođenje ovog hvalevrijednog projekta.

– Radovi na dječjem vrtiću počeli su prošle godine u 4. mjesecu, a bili su završeni u nepunih 10 mjeseci. Riječ je o demografskoj mjeri koja je za općinu Lukač od velikog značaja, posebno za one najmlađe. Uvijek sam naglašavao da trebamo ulagati u mladost, što ne znači da zanemarujemo našu stariju populaciju o kojoj itekako vodimo računa. Očekujemo još ovakvih i sličnih natječaja na koje ćemo se redovito javljati. Moram naglasiti da sam izuzetno ponosan i zahvalan svima koji su pomogli da ovo predivno zdanje zaživi i krene sa svojim radom, a posebno zahvaljujem našem saborskom zastupniku i bivšem ministru Tomislavu Tolušiću koji je imao viziju u Ministarstvu poljoprivrede da se otvori ta mjera, zatim županu Igoru Androviću i njegovom timu ljudi te Razvojnoj agenciji VIDRA koja nas prati u stopu i pomaže nam u provođenju svih naših želja i potreba – istaknuo je Đ. Bukvić.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin čestitao je načelniku Bukviću i cijeloj općini Lukač na vrtiću.

– Lijepo je imati obnovljene ceste, domove i sve drugo što radimo, no kao gradovi i općine trebamo što više ulagati u djecu, u našu budućnost. Svi roditelji dobro znaju što znači vrtić, nemaju svi „baka servis“. Mogućnost korištenja vrtića trebaju imati sve sredine, jer oni su jedan od ključnih čimbenika koji omogućuje roditeljima da žive i stvaraju i ostanu na našem području – rekao je Kirin.

Prisutnima se obratio i župan virovitičko-podravski Igor Andrović koji je pohvalio brzu realizaciju projekta.

– Ovo je prvi vrtić od 11 s našeg područja koji je dovršen. A to me ne čudi s obzirom na upornost vašeg načelnika i naravno na dobrog izvođača radova. Na tome vam čestitam i zahvaljujem, jer ovo su projekti koji doprinose razvoju naše županije i koji će poboljšati kvalitetu života u ruralnom području. Ne zaslužuju vrtić samo djeca u gradovima, već jednake uvjete zaslužuju sva djeca na području naše županije. I sam sam roditelj pa znam koliko vrtić znači u životu svake obitelji – rekao je Andrović.

Saborski zastupnik Tomislav Tolušić, kao tadašnji ministar poljoprivrede, jedan je od najzaslužnijih za financiranje izgradnje velikog broja vrtića u ruralnim područjima na području čitave Hrvatske.

– Ako je po nečemu Hrvatska bila loša, to je bilo po tome koliko malo ulažemo u predškolski odgoj i to smo odlučili promijeniti. Bilo je pitanja treba li nam toliko vrtića, no 100 posto upisane djece, njih 40 u ovaj vrtić govori da potrebe ima. Bit će puno i ostalih 10 vrtića koji se grade. Na ovaj način pokazujemo da vodimo brigu o našoj djeci i da ima smisla živjeti u Gornjem Bazju, Crncu, Čađavici ili Čačincima – rekao je Tolušić.

Čestitke na vrtiću uputio je i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Ulaganje u ruralni prostor je nužno i potrebno, a ovakvim aktivnim mjerama zaista se čini mnogo za male sredine. Zadovoljan sam što su ovakve politike i mjere provodili ljudi koji su stasali s nama i koji su imali viziju kako upotrijebiti sredstva i resurse na pravi način. S veseljem očekujem završetak radova i otvorenje ostalih 10 vrtića, jer sam siguran da roditelji s tih područja jedva čekaju ovu prijeko im potrebnu mogućnost – rekao je Đakić.

Prostorije novog vrtića u Gornjem Bazju blagoslovio je župnik Župe sv. Luke Evanđelista iz Lukača vlč. Mario Mesić. (www.icv.hr, ts, ml, vpz.hr, foto: M. Rođak)