STIŽE PROMJENA VREMENA Nakon proljetnih temperatura, ponovno kratkotrajno zahladnjenje i oborine

Početak veljače obilježila je iznadprosječna toplina. U subotu (01.02.) u najtoplijem dijelu dana smo mjerili 16,7°C, dok je tijekom nedjelje (02.02.) bilo još toplije, 17,6°C.

Ovako mi vidimo iznadprosječnu toplinu od 01. do 02. veljače 2020. godine.

Evo nam i klimatoloških podataka za Viroviticu (DHMZ) tijekom veljače od 1951. godine:

Najtopliji dan (temperaturni maksimum) 25.02.2008. godine 21,4°C

Najhladniji dan (temperaturni minimum) 14.02.1985. godine -23,6°C

Prosjek oborina 52.9 mm

Najdeblji snježni pokrivač 06.02.1969. godine 60 cm

Jučer je obilježen blagdan Svijećnica. U Americi, na taj dan, svizac Phil od 1841. godine tradicionalno „prognozira“ dolazak proljeća ili nastavak zime. Jučer svizac Phil nije vidio svoji sjenu što bi značilo raniji dolazak proljeća.

I kod nas postoje meteorološke izreke vezane uz blagdan Svijećnicu:

Ako je na Svijećnicu hladno, tmurno, sivo i oblačno vrijeme, tada jazavac iz jame izlazi van, jer se ne boji više zime. Ako sunce grije, još veća zima dolazi.

Ako je topla Svijećnica, snijeg ili mraz dolazi. Ako je hladna, zima uskoro odlazi.

Koliko dana prije Svijećnice slavuj pjeva, toliko poslije šuti, jer studen dolazi.

Ostavimo mi Phila na miru i bacimo pogled na kratkoročne, ali i dugoročne prognostičke izračune. I dalje zime „prave zime“ nema na vidiku.

Pogoršanje vremena koje očekujemo tijekom utorka bit će brzo i kratkotrajno. Glavna manifestacija pogoršanja vremena bit će zaokret u strujanju vjetra, pad temperature zraka. Susnježicu i snijeg očekujemo samo u višim predjelima (iznad 500 metara) na području Virovitičko-podravske županije. Snježni se pokrivač vrlo vjerojatno neće formirati.

Utorak će nam pokazati prevrtljivu ćud veljače „prevrtače“. Neka vas ne iznenadi grmljavina tijekom sutrašnjeg dana. Netipično za hladniji dio godine, znam. Ali grmljavine smo detektirali i 26.01.2020. godine.

Sutra će nam naglo vjetar s južnih smjerova okretati na sjeverne smjerove u drugom dijelu dana! Mjestimice su mogući olujni udari sjeverozapadnjaka. Najjači udari vjetra 65-110 km/h.

Temperature zraka tijekom jutra očekujemo od 7°C do 10°C. Najviše dnevne sredinom dana od 10°C do 14°C. Od sredine dana očekujemo osjetniji pad temperature zraka. Do večeri će se temperature zraka u višim predjelima spustiti ispod 0°C, u ostatku Virovitičko-podravske županije do večeri očekujemo temperature zraka od 0°C do 3°C.

Od srijede stabilnije, ali hladnije osobito u jutarnjim večernjim satima.

Još će tijekom srijede puhati na udare olujan sjeverozapadnjak. A moguće su i prolazne slabe oborine na granici kiše i snijega. Od četvrtka do kraja tjedna trebalo bi se zadržati suho. Jutarnje temperature zraka očekujemo -5°C od 2°C. Najviše dnevne od 4°C do 10°C.

Vjetar će u dane vikenda postupno okretati na istočne i južne smjerove. (www.icv.hr, kp)