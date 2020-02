U Čačincima obilježena jubilarna 30. obljetnica osnivanja i rada HDZ-a općine Čačinci

U Hrvatskom domu kulture u Čačincima u petak, 21. veljače, svečano je obilježena jubilarna 30. obljetnica osnutka i rada Hrvatske demokratske zajednice općine Čačinci.

Svečanosti koja je započela paljenjem svijeća kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, između ostalih su nazočili dopredsjednik HDZ-a i saborski zastupnik Tomislav Tolušić, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, ministrica Vesna Bedeković, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, njegovi zamjenici Marijo Klement i Darko Žužak, predsjednik Županijske skupštine i Gradskog odbora HDZ-a grada Slatine Miran Janečić i predsjednik Gradskog odbora grada Orahovice Saša Rister, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a i načelnik općine Čačinci Mirko Mališ, njegov zamjenik i ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Virovitičko- podravske županije Marko Teskera i predsjednik Županijske organizacije Mladeži HDZ-a Marko Zelenika te brojni predsjednici i zamjenici gradskih i općinskih odbora HDZ-a, općinski načelnici i njihovi zamjenici.

Na početku svečanosti posebno su pozdravljeni osnivači HDZ-a i prisutni hrvatski branitelji, a o radu Općinskog odbora HDZ-a općine Čačinci govorio je predsjednik i načelnik općine Čačinci Mirko Mališ, naglasivši da su Čačinci općina gdje je na svim dosadašnjim izborima pobijedila Hrvatska demokratska zajednica.

-Odradili smo brojne projekte koji Čačince svakodnevno pretvaraju u mjesto ugodnijeg življenja i naglašavam kako je većina projekata koji su predviđeni u proteklih 30 godina provedena ili će biti provedena u skorije vrijeme. Vodimo brigu o svim dobnim skupinama pa smo tako novčanu pomoć za novorođeno dijete podigli do 5000 kuna za trećerođeno i svako sljedeće dijete, organiziramo vrtić za najmlađe, sufinanciramo nabavku knjiga i prehranu u školskoj kuhinji, osiguravamo stipendije. Mogu sada slobodno reći da je od ove godine osigurana i posebna mjera, a to je pomoć mladim obiteljima prilikom izgradnje prvog objekta – uz pljesak je istaknuo Mirko Mališ.

Predsjednik Mališ u nastavku je istaknuo i brojne projekte koji se ostvaruju u svakom kutu općine, od izgradnje ceste od Slatinskog Drenovca do Jankovca do izgradnje sustava otpadnih voda u naseljima Bukvik i Paušinci, vodoopskrbne mreže u naseljima Vojlovici i Humljanima te Aglomeracije Orahovica-Čačinci, kao i izgradnju preko 20 kilometara cesta i odvodnih kanala.

Prisutne je pozdravio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović zahvalivši se svim žiteljima Čačinaca na bezrezervnoj podršci Hrvatskoj demokratskoj zajednici svih ovih godina.

-Hrvatska demokratska zajednica ima i danas najbolje i najkompetentnije ljude. Pozivam na zajedništvo i podršku čelnicima općina jer općine i županije dobile su posljednjih nekoliko godina znatno više sredstava na korištenje što je znatno ubrzalo njihov razvoj pa tako i općina Čačinci – nastavio je Andrović te na kraju naglasio kako je HDZ već danas, na pola mandata, ostvario sve projekte na području Virovitičko-podravske županije, no tu se neće stati, već Županija i dalje radi, jer se svakodnevno pokreću novi projekti.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a i saborski zastupnik Josip Đakić uz poseban pozdrav utemeljiteljima, podsjetio je na dane osnivanja stranke kada je trebalo dosta hrabrosti i odlučnosti, a velik broj ljudi koji su nazočili i ovoj čačinačkoj obljetnici su je sigurno imali.

– Hrabrost nam je donijela samostalnost. Najteže je bilo na čelu HDZ-a devedesetih godina jer je tada trebalo prepoznati trenutak kada Hrvatska može postati samostalna i suverena. Franjo Tuđman je bio na čelu tog pokreta, koji i danas vodi hrvatski narod u nove pobjede. Ušli smo u Europsku uniju što nam je donijelo velik broj ostvarenih projekata koje bez Europske unije sigurno ne bi mogli ostvariti. No ostao je još jedan cilj, a to je blagostanje. Taj put je dostižan i nećemo ga propustiti – rezolutan je bio Josip Đakić te se osvrnuo i na predstojeće unutarstranačke izbore.

-Ovo je prigoda da izaberemo najbolje, najpoštenije, najhrabrije i najmarljivije članove da nas i dalje vode kako bi ostvarili i taj posljednji zacrtani cilj. Moram reći da sam sretan i zadovoljan što sve više mladih u našoj županiji prilazi HDZ-u, sretan sam i zadovoljan što je aktivnost na našoj županiji povećana, što mladež radi svoj posao na najvećoj razini. Moram naglasiti da je stranački rad težak i da u stranci treba uvijek biti budan, treba stalno marljivo raditi i dalje nastaviti kao obitelj stvarati nove ideje, nove ljude, a sve u cilju boljitka naše zemlje. Neka nam živi naša vječna, slobodna i suverena Republika Hrvatska. – zaključio je Đakić.

Prisutnima se na kraju obratio dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i saborski zastupnik Tomislav Tolušić, podsjetivši da su samo dvije općine u VPŽ, a to su Čačinci i Suhopolje uz tek dvadesetak u Hrvatskoj, one u kojima je uvijek pobijedila Hrvatska demokratska zajednica.

-Život u Slavoniji nije lagan, ali ako se dobro radi sve je moguće. Pokazuje to i općina Čačinci gdje smo uz pomoć načelnika Mališa i vas uspjeli odraditi brojne projekte koji su podigli kvalitetu života iznad prosjeka u Slavoniji i to nas sve znatno veseli. Zato me iznimno veseli kako ovdje tako i na nacionalnoj razini vlast obnaša upravo HDZ, jer svi mi dužnosnici smo učinili sve što smo mogli da popravimo život u Slavoniji. Daleko je to od idealnog, ali zahvaljujući Vladi RH, puno stvari je odrađeno i konačno smo probudili tu priču da Slavoniji ne treba pomoć nego prijateljska ruka koju će ona objeručke prihvatiti i učiniti sve da ju zajedno vratimo u ona vremena slave – rekao je Tolušić te se potom osvrnuo i na svoju kandidaturu za potpredsjednika stranke zamolivši prisutne za glas:

-Želim i dalje kao dopredsjednik stranke pomagati svojoj Slavoniji i samim time i svojim Čačincima u budućem razvoju. Zato očekujem da nakon unutarstranačkih izbora skupimo glave na hrpu, radimo zajedno i slažemo priču, neka i vučemo svatko na svoju stranu, ali da zajedno vučemo za Hrvatsku. To je jedna stvar koju HDZ može i mora napraviti, ako i dalje želi uspješno voditi našu Slavoniju i cijelu našu predivnu Domovinu – zaključio je Tolušić.

(HDZ VPŽ)