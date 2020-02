Župan Andrović potpisao ugovore s bankama za dodjelu beskamatnih kredita mladima, ženama i poduzetnicima početnicima

Župan Igor Andrović danas (utorak) je potpisao ugovore o poslovnoj suradnji s predstavnicima šest banaka u sklopu programa Poduzetništvo mladih, žena i poduzetnika početnika. Potpisivanju ugovora ispred Virovitičko-podravske županije nazočili su župan VPŽ Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement, predsjednik Skupštine VPŽ Miran Janečić i pročelnik županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, te predstavnici Croatia banke, Erste banke, Raifaissen banke, Slatinske, Zagrebačke i PBZ banke.

Podsjetimo, radi se o Programu poticanja mladih, žena i poduzetnika početnika Hrvatske banke za obnovu i razvoj s kojom je župan Andrović nedavno potpisao ugovor o suradnji, a ugovor o poslovnoj suradnji potpisan je i s poslovnim bankama preko kojih će se krediti provoditi. Cilj ovog programa je poticanje razvoja poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije, naglasio je u uvodu župan Igor Andrović.

– Kredite će moći koristiti mladi do 40 godina, poduzetnici početnici koji posluju do dvije godine i žene koje imaju u vlasništvu više od 50 posto tvrtke, obrta ili OPG-a. HBOR im nudi kredite s 2 posto kamata, a njih će pokriti Virovitičko-podravska županija tako da će krediti biti beskamatni za sve korisnike, a moguć je i poček do 3 godine. Iznos kredita može biti od 200 tisuća do 2 milijuna kuna. Virovitičko-podravska županija u svom proračunu je osigurala iznos od 200 tisuća kuna što je kreditni potencijal od 10 milijuna kuna, a ako se pokaže potreba razmotrit će se povećanje limita osiguranog u proračunu za 2020. godinu. Sudeći po zainteresiranosti bit će puno poduzetnika koji će iskoristiti ove kreditne linije – naglasio je župan Andrović, dodajući kako je ovo dobar korak za jačanje poduzetništva u Virovitičko-podravskoj županiji, vjetar u leđa mladim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima, ali i ženama koje se bave poduzetništvom.

– Sve što je potrebno je poduzetnička ideja, a sve ostalo je na Županiji, ali i na potporama ministarstava i države – naglasio je župan. Dodao je da korisnici kredita mogu biti Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnosti, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove u kojima su mladi poduzetnici, žene ili poduzetnici početnici, a prihvatljive aktivnosti koje mogu biti prihvatljive su ulaganja u osnovna sredstva, materijalnu i nematerijalnu imovinu, modernizacija poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta (uključujući i turističke), razvoj i uvođenje novih proizvoda i usluga, poticanje zapošljavanja ali i za obrtna sredstva najviše 30 posto od ugovorenog iznosa kredita.

– Nakon potpisivanja ugovora s bankama slijedi služben objava Javnog poziva za iskaz interesa poslovnim subjektima kako bi program čim prije krenuo u realizaciju – zaključio je župan Andrović.

Ovo je samo jedna od mjera kojim Virovitičko-podravska županija pomaže poduzetnike. Nedavno su otvorena tri nova Poduzetnička inkubatora koji s onim u Virovitici čine Mrežu poduzetničkih inkubatora i poduzetnici, stanari Inkubatora također se mogu prijaviti za ovu kreditnu liniju.

Jedan od potpisnika Ugovora je i Nikola Gomerčić, regionalni direktor za poslovanje s pravnim osobama Reifaissen banke. Pohvalio je inicijativu Virovitičko-podravske županije na dodatnim mjerama koje su poduzete da gospodarstvenici i poduzetnici dođu do povoljnijih sredstava.

– Za pohvalu su sve mjere koje Županija provodi kako bi omogućila gospodarstvenicima i poduzetnicima da budu konkurentniji. Ova mjera namijenjena je poduzetnicima koji su početnici, ženama i mladima, a to su kategorije koje teže mogu doći do povoljnih kredita po redovnim uvjetima. Bitno je naglasiti da je ovo mjera koje će učiniti naše poduzetnike i gospodarstvenike konkurentnijima na području Hrvatske, ali i na tržištima EU gdje smo sve više prisutni – istaknuo je N. Gomerčić uz napomenu da se zainteresirani već javljaju, čekaju raspisivanje Javnog poziva.

– Po svemu sudeći bit će veliki broj korisnika ovih sredstava – zaključio je N. Gomerčić. (www.icv.hr, bg; foto: K. Toplak)